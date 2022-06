Tv, Marco Arletti diventa "Boss in incognito" nella sua Chimar

Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, un colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali con sede a Soliera, sarà il protagnista della terza puntata di "Boss in incognito" su Rai2. Il format internazionale di successo prevede il camuffamento del "boss" aziendale e il suo inserimento nell'organico con mansioni base.

Nella sua avventura in incognito, Marco Arletti affiancherà i suoi dipendenti: Daniele, con cui imparerà a costruire i pallet in legno, Giovanni, che gli insegnerà a imballare macchinari industriali pronti per l'esportazione, Emilia, che lo affiancherà nella realizzazione dei sacchi barriera, e Adam, che lo istruirà nella costruzione di grandi scatole in legno.

Anche in questa puntata, il conduttore Max Giusti arriverà in soccorso del boss ed entrerà in incognito nell'azienda dove lavorerà gomito a gomito con Luca nella fabbricazione delle scatole di cartone.

"Per 5 giorni ho ricoperto i panni di Federico, una persona che ha perso il lavoro a causa del COVID con il desiderio e la necessità di trovarne uno nuovo … e così sono entrato in CHIMAR e ho visto l’azienda da una prospettiva diversa", ha raccontato Arletti sul proprio profilo Facebook.

"Ho deciso di provare dopo averci pensato a lungo, ero indeciso e dubbioso non mi vedevo adatto ad un esperienza di questo tipo. Alla fine ho accettato e devo dire che sono state giornante divertenti e di grandi emozioni. Giornate molte intense con le oltre 3 ore di trucco la mattina, il tentare di modificare la propria voce, la paura di essere scoperto, il calarsi in una identità diversa… ma giornate che mi hanno regalato un’esperienza straordinaria".

L?imprenditore ha aggiunto: "Ho incontrato e conosciuto più profondamente alcune persone che lavorano in CHIMAR. Scoprendo da un lato la loro storia di vita, le loro paure e preoccupazioni e dall’altro la loro professionalità e il loro grande attaccamento all’azienda. Il conoscere e approfondire le storie delle persone mi ha emozionato a volte commosso e a volte fatto sorridere ma soprattutto mi ha fatto sentire ancora più forte il senso di responsabilità che dobbiamo avere verso le persone che sono parte della nostra squadra".

L'episodio andrà in onda su Rai2 martedì 14 giugno alle 21.20.