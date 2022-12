Gossip, cibo, dialetto: cosa interessa ai modenesi? Gli articoli social più cliccati del 2022

Ecco i 10 articoli più cliccati su ModenaToday nel 2022 per la categoria social.

1. Un matrimonio nobiliare nel "cuore" di Modena

La notizia social più cliccata su ModenaToday nel 2022 è legata ad un matrimonio nobiliare celebrato all'interno del Duomo di Modena a fine maggio.

Il matrimonio in questione ha visto unirsi in un'unica famiglia la modenese Olimpia Rangoni Machiavelli ed Edoardo Morlin Visconti Castiglione, originario di Milano. Per l'occasione, più di trecento persone provenienti da tutta Italia si sono radunate a Modena dandosi appuntamento davanti al Duomo.

2. Quali sono i cognomi più diffusi a Modena? Il cavillo che incuriosisce di più i modenesi

La seconda notizia social più cliccata nel 2022 è - più che una notizia - una curiosità, uno studio sui cognomi più famosi e diffusi nella provincia e nella città di Modena.

Esso rivela che sul gradino più alto del podio dedicato ai cognomi della città troviamo Ferrari, seguito da Barbieri, Malagoli, Modena e Vaccari. Se, invece, guardiamo alla provincia, primeggiano ancora Ferrari e Barbieri, seguiti subito dopo da Rossi, Venturelli e Malagoli.

3. Dove mangiare la migliore pizza di Modena? A dirlo la classifica stilata da 50 Top Pizza 2022

Ai modenesi piace mangiare, si sa: gastronomia tradizionale, cucine etniche e fusion e, ovviamente, la pizza. In merito a quest'ultima, ogni anno il comitato di 50 Top Pizza pubblica una guida incentrata sul mondo della pizza nella quale classifica le migliori pizzerie italiane in quattro categorie: Pizzerie Top (le prime 50) Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100), Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio - da taglio e asporto.

Nel modenese, le pizzerie selezionate e presenti nell'edizione 2022 della guida sono 6. Eccole:

Zerocinquenove, Carpi

Pizzeria Vesuvio, Modena

Pizzeria La Bufala, Maranello

Pizzeria del Viale 2.0, Modena

La Smorfia, Nonantola

L'altro Vesuvio, Modena

4. Dopo le pizzerie... le osterie! Ecco le modenesi selezionate da Osterie D'Italia 2023

Usciamo dalle pizzerie per subito entrare nelle osterie. I modenesi vogliono sapere dove poter trovare i prodotti territoriali d'eccellenza e, a tal proposito, viene in loro aiuto la classifica stilata da Osterie D'Italia 2023, che, in particolare, segnala 5 attività del modenese:

La Lanterna di Diogene (Via Argine 20, Solara di Bomporto)

Laghi (Via Albone 27, Campogalliano)

Entrà (Via Salde Entrà 60, località Entrà di Finale Emilia)

Osteria di Rubbiara (Via Risaia 2, Nonantola)

Il Cantacucco (Via Montalbano 5500/B, Zocca)

5. Il royal wedding: nel 2022 si è sposata la principessa Maria Laura, figlia dell’arciduca Lorenzo d’Austria- Este

La quinta notizia social più cliccata su ModenaToday nel 2022 è legata ad un matrimonio, celebrato a Bruxelles, nella famiglia degli eredi di Francesco V d’Asburgo-Lorena, Arciduca d’Austria-Este e Principe Reale di Boemia, nonché dal 21 gennaio 1846 ultimo Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara e Guastalla.

La sposa è la principessa Maria Laura, figlia dell’arciduca Lorenzo d’Austria- Este e della principessa Astrid del Belgio, lo sposo, invece, in banchiere franco-britannico William Isvy.

