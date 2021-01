A Spilamberto arriva la Befana Sospesa, golose calze di solidarietà per i bambini meno fortunati

In occasione dell’Epifania l’amministrazione comunale di Spilamberto ha deciso che quest’anno la calza della befana (rigorosamente cola di dolciumi) non dovrà mancare a nessun bambino e lancia l’iniziativa “Befana sospesa”.

Appellandosi alla generosità e al sentimento di comunità dei propri concittadini, il Sindaco Umberto Costantini unito a Eko-Emporio solidale, invita chi ne ha le possibilità a donare un piccolo contributo per riempire le calze della Befana destinati ai bambini del paese. Golosità come cioccolata, cioccolata spalmabile e marmellata ma anche beni non indispensabili ma apprezzatissimi dai più piccoli come libri e giocattoli potranno essere acquistati presso negozi ed attività locali e consegnati alla libreria Il Pianeta Arcobaleno di via San Giovanni 12 o all’Edicola Leopardi nell’omonima piazza, civico 21/22.

I doni raccolti saranno confezionati nelle apposite calze e distribuiti ai bambini meno fortunati del territorio dalle befane di Eko-Emporio solidale durante la giornata del 6 Gennaio.

“Che gioia trovare tanti regali donati dagli spilambertesi per il progetto Befana sospesa. Un grande grazie a chi sta aiutando a rendere questi giorni sorprendenti” - queste le parole di riconoscenza del Sindaco.