Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati, l'annuncio del cantante sui social

Dopo tre anni di relazione tra Italia e Stati Uniti, è giunto a termine il fidanzamento tra Bella Thorne, attrice e modella statunitense, e Benjamin Mascolo, cantante modenese. Ad annunciarlo pubblicamente Bejamin, in arte B3N, che ha affidato sul proprio canale Instagram una lettera nella quale riflessioni sulla storia sentimentale vissuta a fianco della partner s'intrecciano con quella personale, un lungo cammino con accettazione e self love come obiettivo.

“Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei al mio fianco”, scrive il cantante nella lettera pubblicata su Instagram, "Attraverso questa persona ho imparato cosa significa l'amore incondizionato, qualcosa che solamente i miei genitori erano riusciti a donarmi e al quale non ero stato in grado di aprirmi di nuovo completamente nella mia vita adulta prima di incontrarla".

"Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amare me stesso, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso, con i miei innumerevoli peccati ed imperfezioni. Non sarò mai in grado di esprimere a parole cosa voglia dire essere salvato da qualcuno, e so con tutto il cuore che è qualcosa di cui ogni creatura umana farà esperienza ad un certo punto della vita. Salvezza".

Conclude rivolgendosi a Bella: “Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.