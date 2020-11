Benjamin Mascolo per la prima volta sul grande schermo con la fidanzata attrice Bella Thorne

Benjamin Mascolo, cantante modenese dell’ex duo Benji&Fede, sarà per la prima volta protagonista di un film internazionale, Time is up, con la fidanzata e attrice americana Bella Thorne.

L'annuncio sui suoi canali social:

“Entro nel mondo del cinema a cuore aperto, pronto a mettermi in gioco e imparare tanto da questa prima esperienza come attore protagonista di un film internazionale. Ho passato gli ultimi mesi tra lezioni di recitazione e preparazione atletica per il ruolo, con il supporto di un team di persone incredibili. Vi prometto che cercherò di tenervi aggiornati man mano che procedo in questa nuova avventura”

E prosegue con un piccolo spoiler:

“ Grazie per tutto l’amore che mi state dando, con affetto il vostro... Roy. P.s Le sorprese non finiscono qua”

Time is up è un indie drama diretto da Elisa Amoruso con sceneggiatura di Lorenzo Ura, Patrizia Fiorellini ed Elisa Amoruso.

La trama racconta di due studenti senior Vivien ( Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) dalle personalità contrastanti. Vivien, studentessa diligente, amante della fisica e della matematica sogna di immatricolarsi in una tra le università più prestigiose. Vive la sua vita guidata da una sorta di formula matematica , non ha tempo per la felicità, sentimento che rimanda per un futuro lontano. Roy, invece, è un giovane tormentato e problematico che, a causa di un trauma subito da bambino, vede i suoi desideri continuamente ostacolati da un passato che sembra perseguitarlo costantemente. Ma anche la matematica ha le sue variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare gli eventi in modi sempre più sorprendenti e inaspettati. In effetti, un incidente costringerà i due protagonisti a fermarsi e reclamare le loro vite, un minuto alla volta, per iniziare finalmente a vivere in un presente che forse si rivelerà più eccitante di qualsiasi predefinito.

Bella Thorne ha recentemente preso parte al cast del thriller Infamous, l'horror The babysitter: Killer Queen e nei film attesi in sala Chick Fight e Habit. Per Benjamin Mascolo, invece, Time is up rappresenta il primo film in cui debutta da attore.