Il bensone modenese è il dolce più amato per Pasqua in Emilia Romagna

Quali sono le ricette regionali più amate dagli italiani per le festività? E dai modenesi?

In fatto di tavola gli italiani a Pasqua si rivelano un po’ campanilisti: il 32% sceglie il piatto della propria regione, con percentuali che in Campania arrivano al 53% (con Pastiera e Casatiello) e in Veneto al 45% (la ricetta è la Fugassa, tipico pan lievitato dolce).

A dispetto delle sfide tra Nord e Sud, nella speciale classifica di 20 ricette regionali stilata da AstraRicerche, gli italiani sul podio mettono i grandi classici: Casatiello, Pastiera (al 26,4%) e Colomba (20,6%). Seguono la torta Pasqualina ligure (18,9%) e i Fiadoni, fagottini a mezzaluna ripieni al formaggio da gustare in versione dolce o salata, in base alla tradizione famigliare, a cavallo tra Molise e Abruzzo (16,4%); la Pizza di Pasqua umbra (15,6%), la Scarcella pugliese (tipico biscotto con uovo e glassatura in bella mostra, 15,2%) e il Bensone (14,9%), dolce di tradizione millenaria modenese.

E ancora la frittata piemontese Rognosa (14,4%), la Pasimata toscana (alternati va alla classica colomba, con uva sultanina e semi d’anice da alcuni detta schiaccia, 13,9%) e la celebre Fugassa veneta, tipico pan lievitato dolce (12,1%).

Il Bensone modenese, il dolce millenario emiliano

La ricetta è tra le più antiche e immutate dell'Italia; infatti, è definito tra i piatti meno modificati della storia emiliana: da secoli e secoli la sua preparazione prevede un impasto di farina, uova, burro, latte e miele. L'unico che si è modificato è proprio il miele, da quando nel 1747 Sigismondo Margraff scoprì nella beta vulgaris l'esistenza del saccarosio. Da mangiare a fine pasto, magari da inzuppare con del Lambrusco, è ideale come digestivo gustoso dopo il pranzo pasquale.