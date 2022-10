Halloween, i biscotti alla zucca sono buoni "da paura"

Siete pronti per la festa più mostruosa dell’anno? Tra poco sarà Halloween e anche in cucina la vera protagonista sarà la zucca. Primi piatti, contorni, dolci e chi ne ha più ne metta. La zucca in questo particolare periodo dell’anno è la vera regina delle tavole. Oggi vedremo come preparare insieme i biscotti alla zucca. Buoni e genuini, per prepararli servono pochi ingredienti e tanta buona volontà per una ricetta dal sapore autunnale che mette d’accordo grandi e piccini: provare per credere.

Ingredienti



• 250 grammi di farina

• 100 grammi di zucca

• 100 grammi di zucchero

• 1 uovo

• vaniglia q.b.

• zucchero a velo q.b.

• 50 grammi olio di semi

• 1 bustina lievito in polvere

• aroma alla mandorla q.b.

Preparazione

Come preparare i biscotti in pochi semplici passi? Si comincia dalla zucca che va pulita e lessata o cucinata al vapore. Dopo averla cucinata questa va scolata e tamponata con la carta forno. Successivamente va schiacciata con la forchetta e mescolata con zucchero, uovo, aroma alla mandorla, vaniglia e olio. A questi va aggiunto il lievito e la farina e dopo aver mescolato tutto accuratamente si otterrà l’impasto da lavorare. A questo punto staccate dall’impasto dei pezzi da cui ricavare i biscotti della forma che desiderate dargli, è possibile anche usare degli stampi. Cospargeteli di zucchero a velo e disponeteli su una teglia dopo aver applicato la carta forno. Adesso passate alla cottura 25 minuti a 180° , il gioco è fatto i vostri biscotti alla zucca sono pronti per essere gustati!