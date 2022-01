Porta un libro, prendi un libro: l'iniziativa presso la Polisportiva Virtus

Porta un libro, prendi un libro - ogni mercoledì la Polisportiva Virtus di via Nicoli si trasformerà in una grande occasione di incontro di appassionati di lettura e letteratura, di studiosi, di curiosi cittadini in cerca di ispirazione, e, soprattutto, occasione di scambio di libri, conoscenze, esperienze. Questa l'idea di cinque modenesi, Claudio Balboni, Federico Fava, Luigi Guicciardi, Mauro Sighicelli e Roberto Roganti, desiderosi di creare sotto il tetto della polisportiva un luogo nel quale si possa discutere e conversare intorno ai più svariati argomenti, un ibrido tra una sala lettura e un caffè letterario.

Il concetto intorno al quale gravita l'iniziativa è il bookcrossing, lo scambio di libri. Nel pomeriggio di ogni mercoledì, dalle 15.30 alle 18.30, presso la Polisportiva Virtus di Modena, sarà infatti possibile portare e portarsi gratuitamente a casa libri messi a disposizione dallo staff e dai cittadini stessi, consultarli e leggerli in loco o prelevarli senza obbligo di restituzione.

In data attuale, l'iniziativa è ancora in "work in progress" ma per avere maggiori informazioni si può contattare lo staff del Bookcrossing tramite il seguente indirizzo mail: bookcrossingvirtus@gmail.com