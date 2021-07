Origini, curiosità e ricetta del borlengo, specialità montanara tra le più originali (e buone)

Dolce o salato, con la Nutella o con la Cunza, super croccante o leggermente più morbido, il borlengo è una tra le specialità emiliano-romagnole più apprezzate e consumate in regione e non solo. Durante le sagre di paesi incastonati tra i monti dell’Appennino modenese, per concludere in bellezza grigliate estive o feste, i borlenghi non possono di certo mancare: facili da realizzare, con pochi e poveri ingredienti indispensabili, la preparazione della tipica pietanza emiliana si svolge in pochi passi, pochi minuti e con utensili culinari caratteristici.

Vediamo allora le particolarità, la storia e le origini del borlengo, oltre a curiosità e ricette che variano a seconda della zona territoriale.

Il Borlengo: storia e origine del nome

Attualmente, per tutelarne ed incentivarne la produzione, al borlengo è stato riconosciuto dalla Camera di Commercio di Modena il marchio “Tradizioni e Sapori di Modena”. E’ una pietanza conosciuta ed apprezzata dalla quasi totalità della popolazione modenese, adulti e bambini, nella versione salata o dolce. Ma, immergendosi nell’antica storia locale, ci accorgiamo che il borlengo non era una pietanza consumata abitualmente, anzi, fu frutto di un errore, o di una “burla”, uno scherzo - come si suol raccontare.

Leggenda narra che nella seconda metà del 1200, periodo di forti fame e carestia, si soleva arrangiarsi in cucina con i pochi ingredienti a disposizione: la farina era tra i più comuni e, per sfruttare al meglio le quantità a disposizione e non sprecare nulla era pratica comune “allungarla” con l’acqua, in modo da realizzare un impasto più fluido e morbido ma ugualmente sostanzioso. Un’altra diceria, invece, racconta di uno scherzo, fatto ad una massaia, a cui fu allungato con acqua l’impasto delle crescentine che stava preparando. La massaia, saggiamente, decise bene di non gettare l’annacquato impasto, ma di sperimentare e tentare di cuocere. Il risultato? Una sfoglia friabile, semplice e deliziosa!

Il borlengo e le dispute territoriali

Rustici e raffinati allo stesso tempo, i borlenghi sono una tra le specialità più originali d’Emilia. Ma quale zona, tra Modena e Bologna, può vantare la maternità della friabile prelibatezza?

Patria del borlengo sembra essere Zocca, borgo dell’Appennino modenese nella provincia di Pavullo, seppur tante siano le varianti (in termini di ingredienti) presenti nelle zone circostanti e oltre. Ad esempio: nella bassa collina fra Savigno, Vignola, Castelvetro e Guiglia, per realizzare l’impasto si usano farina, un pizzico di bicarbonato, acqua fredda e sale, mentre nella media montagna, fra Zocca e Pavullo, si aggiunge un po’ di latte ed un uovo.

In ogni caso, il borlengo si cuoce nella tipica padella di rame stagnato detta “sol” o “sole”. Vediamone la ricetta principale!

Come preparare i borlenghi: ingredienti e preparazione

La lista degli ingredienti è piuttosto esigua. Vediamo quali e come utilizzare per realizzare circa 7-8 borlenghi (quantità indicativa per 2-3 persone)

Ingredienti

Per la “colla”:

250 g di farina tipo “0”

1 litro di acqua fredda (circa)

Sale, un pizzico

1 uovo (opzionale)

Per la “cunza”:

80 g di lardo di maiale

1 spicchio d’aglio

1 rametto di rosmarino

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

Procedimento

Per preparare la colla, rompete l’uovo, aggiungete un po’ di acqua e mescolate. Unite in seguito un pizzico di sale e la farina, sempre continuando a mescolare. Di tanto in tanto, aggiungete ancora acqua. L’impasto da ottenere deve assomigliare ad una “colla”, quindi apparire molto liquido e liscio. Fate riposare almeno un'ora.

Ungete la padella antiaderente (di almeno 30 cm di diametro) – o il “sole”, per chi lo possedesse – con un pezzetto di lardo. A fuoco basso iniziate a scaldare la padella. Versate mezzo mestolo di colla nella padella e fatela roteare per spargere uniformemente l’impasto e ottenere una superficie liscia.

Cuocete l’impasto a fuoco lento per il tempo necessario a renderlo croccante poi giratelo sull’altro lato. Il tempo di cottura può variare a seconda di fattori quali la densità dell’impasto, la temperatura e, importante, la tipologia di padella utilizzata: con i “soli” può bastare anche meno di un minuto, mentre con una padella antiaderente potrebbero volercene dai 4 ai 6.

Una volta cotto su entrambi i lati, togliete il borlengo dalla padella, ungetelo con il condimento spolverate con abbondante Parmigiano grattugiato ed è pronto per essere gustato (o divorato) piegato in quattro parti.