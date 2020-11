Bottura pluristellato, nuova stella verde Michelin per l’impegno alla sostenibilità

La 66° edizione della Guida Michelin Italia, evento trasmesso in Live Streaming e condotto da Petra Loreggian, si è conclusa stamane con l’annuncio di importanti traguardi nel mondo della ristorazione italiana. Di particolare rilievo le numerose riconferme, come l’Osteria Francescana guidata dallo chef Massimo Bottura a cui vengono confermate le tre stelle Michelin, ma anche sorprendenti new entry.

A delineare un nuovo firmamento stellato, infatti, sono 29 le novità che in 13 regioni d’Italia hanno saputo conquistare con professionalità riconoscimenti “stellari e stellati”. Nel dettaglio, figurano tra i 29 eletti 3 new entry Due Stelle e 26 novità Una Stella, che si aggiungono alla vasta gamma di eccellenze del territorio per un totale di 371 ristoranti stellati. Riconfermati invece tutti gli 11 Tre Stelle Michelin.

Fedele baluardo della regione Emilia-Romagna rimane l’Osteria Francescana di Modena guidata dallo chef Massimo Bottura alla quale, in occasione dell’edizione 2021 della celebre Guida, vengono riconfermate le Tre Stelle Michelin.

Ma non finisce qui. Da quest'anno vi è una quarta stella a rendere ancora più luminoso il cielo di Modena. Si tratta della Stella Verde Michelin, riconoscimento assegnato agli chef che promuovono una cucina all’insegna della sostenibilità e a basso impatto ambientale tra i quali, ovviamente, non poteva mancare Bottura, già Ambasciatore del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'Unep.

In tutta Italia sono solamente 13 i nomi dei 13 chef ai quali è stato assegnato il simbolo della sostenibilità e che Federica Pellegrini, in qualità di Ambassador Michelin, ha annunciato in diretta Streaming.

Ve li riportiamo: