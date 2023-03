Torna “I Love Cammini”: a passo lento tra foreste, santuari, borghi e arte lungo i Cammini dell’Emilia-Romagna

Con l’arrivo della bella stagione ripartono le proposte slow ed en plein air del Circuito Regionale dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna, che lancia l’edizione 2023 di “I Love Cammini Emilia-Romagna” (qui il link al sito web).

Esperienze autentiche tra natura, arte, storia e spiritualità – alla “portata di tutte le gambe” per scoprire sia a piedi che in bicicletta, le comunità e i territori da Piacenza a Rimini. Un calendario di passeggiate e attività dai ritmi lenti, di uno o più giorni, che portano, zaino in spalla, tra chiese medievali, santuari di campagna, sorgenti naturali, alberi monumentali, piccoli borghi e città d'arte, con un passo adatto a tutti e sempre in compagnia.

Anche Modena, unita alla provincia, compare tra le tappe delle vie di pellegrinaggio della regione: diversi i paesi, i punti paesaggistici e i monumenti d'interesse storico che intersecano il cammino di viandanti e pellegrini sulle antichissime vie e sentieri dell'Emilia-Romagna. Alcuni esempi?

Diverse le proposte dedicate alla Via Romea Germanica Imperiale, antico percorso che si inserisce nelle Vie Romee Germaniche, tra cui l’esperienza di 3 giorni "Trekking in 3 tappe sulla Via Germanica Imperiale - Da Carpi e Serramazzoni", in provincia di Modena, per una breve, ma intensa, full immersion tra storia e natura (sabato 29 aprile). Oppure, in piena estate, l’esperienza di 7 giorni lungo la Via Romea Germanica Imperiale che da Pavullo Nel Frignano (Mo) arriva a Pistoia, in Toscana, attraverso le colline emiliane e le montagne dell’Appennino (dal 14 al 20 agosto).

La Via Romea Germanica Imperiale

La Via Romea Germanica Imperiale collega Trento ad Arezzo passando per Modena e si inserisce nel Sistema delle vie Romee Germaniche. È un itinerario fortemente utilizzato nei secoli passati per esigenze militari, religiose e commerciali. La direttrice viaria su cui si basa era utilizzata nei due sensi da Celti, Etruschi e Romani; nel medioevo vi transitarono Longobardi, Franchi, Germanici. A partire dal diciottesimo secolo divenne progressivamente la direttrice più importante di collegamento dell’Italia centrale con l’Europa, con la Statale e l’Autostrada Abetone-Brennero. Oggi l’itinerario è molto vario, si cammina attraversando le montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano, lungo le vie d’acqua, un tempo utilizzate più delle strade per ogni tipo di spostamento tra cui l’Adige, l’Arno il Secchia e lo Scoltenna sulle cui rive i Longobardi sconfissero definitivamente i Bizantini. Si attraversano città d’arte tra cui Modena, con la Torre Ghirlandina, Patrimonio dell’Umanità, e piccoli borghi pieni di storia come Fiumalbo, inserito nell’elenco dei borghi Più Belli d’Italia, incontrando zone di produzione di eccellenze enogastronomiche di prodotti Dop e Igp.

SNODI: il percorso si interseca con la Via della Lana e della Seta e con la Via Romea Nonantolana e la Romea Strata Nonatolana - Longobarda

Qui maggiori informazioni

La Via Romea Nonantolana

Partendo dall’importantissima Abbazia di Nonantola, luogo di studio e di spiritualità della vita monastica europea, la Via Romea Nonantolana si sviluppa secondo due direttrici. Il percorso occidentale, che si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume Panaro ed attraversa la città Modena, ed il percorso orientale, che attraversa importanti centri come Spilamberto e Vignola e si ricongiunge alla variante occidentale a Fanano prima del passo appenninico.

La Via Romea Nonantolana si congiunge inoltre a Fucecchio alla Via Francigena in direzione Roma.

Qui maggiori informazioni