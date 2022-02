Nasce il Cammino dell’Unione, 100 km di sentieri per riscoprire le Terre di Castelli  

Cento kilometri, cinque tappe, cinque giorni. Un percorso ad anello, una rete di sentieri che inizia a Vignola, segue il corso del Panaro e s’inerpica lungo i dolci e ripidi declivi delle Terre di Castelli per poi terminare nuovamente a Vignola, ma dall’altra parte. E’ il Cammino dell’Unione, un percorso pensato, esplorato, vissuto da Federica Bergonzini e Giuseppe Leonelli per i cittadini modenesi e per tutti coloro che vorranno immergersi nel verde diquesta fetta di territorio. Date di inaugurazione, 27 Aprile – 1 Maggio 2022.

“E’ un progetto a cui sto lavorando insieme a Giuseppe Leonelli da un anno - ci racconta Federica - ma che ho in mente da quando ho percorso il Cammino di Santiago, quattro o cinque anni fa. Ci sono paesi del mondo, zone, soprattutto rurali o appenniniche, che quando vengono attraversate a piedi, lentamente, si animano. Il viandante attraversa questi luoghi con un’attenzione, una predisposizione alla bellezza, alla natura, diversa. Ma spesso tendiamo a cercare le bellezze naturali lontano da noi, ignorando o non rendendoci conto di quelle che abbiamo vicino a casa. E così è stato per me, con Vignola, durante la pandemia”.

Anni – questi ultimi – che, a causa della pandemia, hanno visto costretta all’interno del proprio comune la maggioranza della popolazione. Compresa Federica, la quale, però, ha approfittato della situazione per esplorare i dintorni della sua Vignola, cercando di immaginare il ‘percorso perfetto’. Così scopre e si lascia stupire dai paesaggi in cui s’imbatte seguendo il corso del Panaro, lungo sentieri già battuti. E da queste ‘scarpinate’ immerse nella natura modenese, unite ai consigli e all’esperienza in materia di Giuseppe Leonelli, autore del libro ‘Santiago’, nasce il Cammino dell’Unione, un percorso ad anello che inizia e termina a Vignola, composto da 100 kilometri di sentieri lungo le Terre di Castelli. Cinque i giorni per percorrerlo, cinque le tappe da raggiungere, diversi i borghi, le frazioni e le tipologie di paesaggio che si incontrano lungo il cammino.

"Il Cammino dell'Unione parte e termina a Vignola, è suddiviso in cinque tappe e attraversa per 100 km le Terre di Castelli (approssimativamente 20\22 km al giorno circa). Seguendo il corso del Panaro si raggiunge Spilamberto e si continua per Castelvetro, Levizzano e Denzano (Marano). Ci si avventura poi nel Parco dei Sassi di Roccamalatina, si raggiunge Zocca, Montecorone e infine si torna a Vignola passando per Savignano. L'Edizione zero del Cammino si terrà dal 27 Aprile al 1 Maggio 2022 mentre adesso stiamo lavorando con gli enti delle Terre di Castelli per apporre una segnaletica specifica e con strutture alberghiere e di ristoro per chiedere prezzi più bassi per tutti coloro che vorranno intraprendere il cammino".

Un cammino pensato e strutturato da due persone, Federica e Giuseppe, di generazioni ed esperienze di vita differenti, dedicato a tutta la cittadinanza e fruibile da persone di ogni età: famiglie, giovani e meno giovani, bambini, tutti possono vivere e conoscere, attraverso una tipologia di turismo lento, le Terre di Castelli.