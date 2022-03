Italia's Got Talent, il musicista modenese Alberto Conti incanta giudici e platea

Tra i concorrenti che si sono esibiti sul palcoscenico di Italia's Got Talent, talent show trasmesso in onda ogni mercoledì sera su Sky, c'è anche Alberto Conti, musicista modenese di 18 anni che ha saputo affascinare i quattro giudici, il pubblico in teatro ed il pubblico a casa cantando una cover di Iron Sky di Paolo Nutini.

Accompagnato dalla chitarra, il timbro profondo di Alberto ha catturato sin dal primo attacco l'attenzione di Mara Maionchi ed Elio, i quali, una volta terminata l'esibizione, hanno rivolto sinceri complimenti e incoraggiamenti al giovane cantante. Alberto aveva infatti rivelato, prima di esibirsi, di essere salito sul palco di Italia's Got Talent per rivalsa, scegliendo di cantare una canzone che ha saputo sostenerlo durante un periodo di incertezze, un momento della vita nel quale non si sentiva "all'altezza", in seguito superato con l'iscrizione ad una nuova scuola, il liceo musicale Carlo Sigonio di Modena.

Alberto Conti passa dunque il turno grazie ai "sì" della giuria, ma saranno solamente dodici i finalisti che si scontreranno nell'ultima puntata di Italia's Got Talent, il 23 marzo 2022.