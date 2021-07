In uscita "Ratatà (Boom), il nuovo singolo estivo della cantante modenese Raffy

Dopo il successo riscontrato con il brano "Tiki Tiki" (più di 250 mila ascolti solo su Spotify e 750 mila views su youtube), Raffy, cantante modenese classe 2000, torna a fare ballare il suo pubblico con un nuovo singolo estivo dal titolo "Ratatà (Boom)" e lo fa in collaborazione con l'artista urban Ivan Granatino, quest'ultimo ospite dell'ultima edizione del Festival di Sanremo (esibitosi con Gigi D'Alessio).

Il brano, prodotto al Take Away Studios di Modena, è un mix perfetto tra pop e reggaeton dalle sonorità latino-americane. Inoltre, sarà dipsonibile da fine Luglio il videoclip ufficiale.

La cantante: Raffaella Maria Senese, in arte Raffy

Raffy nasce il 14 settembre 2000 a Mirandola (Mo), da madre Rumena e padre Italiano. Inizia a cantare all’età di 7 anni, ma i suoi studi musicali iniziano nel 2013 presso l'Accademia musicale di Modena. Al fine di superare la sua insicurezza e la sua grande sensibilità, trova rifugio nella musica e nel canto.

Ha sempre voluto emozionare e coinvolgere il pubblico che l’avrebbe ascoltata. Tre anni fa, in Romania, intraprende la carriera artistica internazionale e li conosce le prime persone che hanno cambiato la sua vita artistica. Ha lavorato con produttori

eccezionali dell’industria musicale Rumena e Internazionale. Uno di loro è Costi Ionita, nominato al Grammy Awards nel 2012, compositore anche del brano TIKI TIKI. Un anno fa l’incontro con la major discografica Sony, con la quale ha firmato un contratto discografico.

Il suo slogan? “Do not give a limit to your dreams”, ovvero “non avere limiti per i tuoi sogni”.