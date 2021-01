Una canzone e una stella per ricordare Alex Bonucchi, l'omaggio di amici e famigliari

A quasi un mese dalla scomparsa di Alex Bonucchi, giovane 25enne di Modena, la sua presenza nei cuori dei modenesi è più viva che mai. In particolare alla Madonnina, quartiere che lo ha visto nascere, crescere e stringere persistenti legami di amicizia e stima, amato da tutti, conosciuto come solare, amante della vita e del mondo che desiderava percorrere e osservare da vicino sempre con il sorriso.

E con il sorriso appunto, marchio di fabbrica che lo contraddistingueva, un gruppo di amici ha voluto suggellarne il ricordo con una canzone. Scritta e cantata da Renè e Fortu Rebenga il testo è un viaggio nel tempo tra ricordi di quartiere, dalle giornate in cui “ci si trovava in via” all’avviso della prossima destinazione di lavoro verso la quale sarebbe partito, lui, “figlio della Madonnina” che ora ne piange la scomparsa ma che silenzioso veglia e “rende il cielo sereno perchè tu splendi dall’alto”.

La canzone è stata postata sui canali Facebook di Renè e Fortu Rebenga corredata da un videoclip girato nel quartiere Madonnina nel quale figurano amici e famigliari di Alex tra cui la sorella Alice Bonucchi, la fidanzata Miriana Pietri e la madre Barbara Degli Espositi.

“Andavi sempre via \ ma questa volta non ci hai avvisato

Ci trovavamo in via \ ora sei via perchè c’hai lasciato

Non ci dimenticheremo \ non ti dimenticheranno

Se ora quel cielo è sereno \ è perchè tu splendi dall’alto”

Ed Alex, dall’alto, splende davvero. Oltre alla canzone, in tantissimi hanno deciso di regalare in suo ricordo una stella della costellazione Scorpius e nominarla Bonny così che, riprendendo le note del singolo a lui dedicato, “nella notte mi vedrete, brillerà una stella”.