"Voglio una vita decovizzata", il carro a tema Vasco sfila al Carnevale di Viareggio

Si chiama "Voglio una vita decovizzata" ed è uno dei carri che hanno sfilato per le vie di Viareggio Domenica 20 Febbraio. Protagonista del carro il rocker di Zocca, il quale viso (in movimento, mostrando e ritirando la lingua) sbuca da un enorme costruzione sferica rappresentante il virus. Sul carro anche musicisti sulle note dei brani più celebri di Vasco Rossi.

Afferma Priscilla Borri, ideatrice del carro: "Voglio una vita esagerata, canta Vasco Rossi. E in questa speranza sono sintetizzati sogni e aspettative di intere generazioni. Paradossalmente oggi la vita esagerata che vorremmo ritrovare è una vita decovizzata, finalmente libera dalla paura del contagio, in cui è possibile riabbracciarsi, stare insieme e socializzare come eravamo abituati. La musica non può che rappresentare la vera medicina sociale per riconquistare quella libertà collettiva ormai non più scontata. E allora urliamo in coro: voglio una vita esagerata!"