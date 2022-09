Attraverso la ceramica l'augurio di 'fiorire sempre': il progetto Case Fiorite

"Le fondamenta delle Case Fiorite poggiano su un semplice ma fondamentale concetto: 'la casa sono io'. Ciascuno di noi è il luogo che merita la definizione di casa: un posto dove tornare, dove poter sentirsi al sicuro, in cui custodire la propria essenza. Il luogo più prezioso che merita cura, ordine, luce... che merita di fiorire sempre".

Fiorire sempre. Questo è l'augurio che Francesca, trentunenne modenese ed educatrice, diffonde con gentilezza e pazienza attraverso le sue Case Fiorite, oggetti d'arredo realizzati artigianalmente in ceramica che racchiudono - oltre a fiori secchi e bastoncini d'incenso - un preciso messaggio.

"La ceramica è l'atto creativo che mi rappresenta di più" - racconta Francesca - "è qualcosa per il quale tu modelli ma che, a sua volta, ti modella. Creare vuol dire esprimersi e si fa fatica: si fa fatica perché vai in profondità, scavi e incontri le tue fragilità, tiri fuori una parte di te che nonostante gli inverni rigidi della vita merita di rinascere, di rinnovarsi. Di riscoprire la primavera".

Le Case Fiorite di Francesca sono bianche (ma non si esclude l'arrivo di un po' di colore) e di taglia differente (piccola, media e grande). Alcune hanno la base rimovibile, altre possono essere personalizzate ed incise con i propri nomi. Tutte, invece, hanno un piccolo comignolo per accogliere ciò che a Francesca piace più d'ogni altra cosa: i fiori. Possibilmente secchi, aggiunge, perché non si butta via niente, tutto si può riutilizzare. Ed è così anche quando si parla di ceramica:

"Nella ceramica non si butta via niente, se un pezzo si secca si riutilizza: si sbriciola, si bagna e diventa barbottina, un collante che utilizzo per saldare le mura, il tetto, le varie parte delle Case Fiorite. Lo stesso vale per i fiori secchi, qualcosa che da vecchio diventa nuovamente protagonista"

La sua passione per la ceramica è nata casualmente, grazie ad un'amica e ad una serata creativa a cui ha partecipato. I colori, il mettere le mani in pasta, la cottura in forno, la pazienza nell'osservare i tempi di trasformazione della materia. E poi la cura, la simbologia che sta dietro ad ogni pezzo. L'idea e la condivisione di essa, lo scambio di conoscenze e supporto con le diverse realtà artigianali e non del territorio:

"Sono tante le persone con cui ho avuto il piacere di dialogare e far conoscere il mio progetto: da studio Loom, il co-working artigiano di Modena, alla Sartoria Sociale Attaccabottone, con la quale a Vignola sono in programma laboratori di Case Fiorite aperti a tutti. Poi Artelab64, dal quale utilizzo il forno per cuocere le Case Fiorite o per sperimentare nuove tecniche oppure il Cat (Centro Armonico Terapeutico) di Campogalliano, per il quale ho scritto un progetto - in seguito approvato - di creatività, ceramica e scrittura creativa su significato e simbologia della casa".

"La creatività, il mettere le mani in pasta, è qualcosa che ci portiamo dentro sin da bambini e, soprattutto in questi anni di pandemia, ci siamo riscoperti capaci di fare. Ma dobbiamo allenarci alla pazienza: viviamo in un'era in cui basta premere un pulsante per avere la soluzione corretta, o le cose pronte. Con le Case Fiorite bisogna dare tempo alla materia. E' un invito a fermarsi".

E la creatività di Francesca è un fiume in piena. Sono tantissime le idee e le novità che ha in serbo per arricchire il suo progetto come Case Fiorite in versione candela o palline di Natale, Case Fiorite colorate o realizzate con il filo di ferro, altra tecnica apprezzata dall'artista. Artista che, nonostante il poco tempo a disposizione, continua a sfornare 'auguri di fioritura' e a promuoverne il processo creativo e d'introspezione.

"Vedo in questo progetto la possibilità di aiutare le persone. La vita bastona tutti quanti e se si riesce ad aiutare qualcuno... perchè no?"