Consegne a domicilio in musica, insieme al vino arriva un cantante

Dedicare una canzone è da sempre uno dei modi più efficaci per fare un regalo unico e apprezzato. Nell’anno della pandemia la Lambruscheria di Modena, assieme alla Vitivinicola Fangareggi di Correggio, ha ideato una formula nuovissima, per la prima volta in Italia: regalare la canzone del cuore assieme al miglior vino.

Infatti dal 13 dicembre al 6 gennaio tutti coloro che ordineranno la “Christmas Wine Box” comprensiva di vini e stuzzichini per gli aperitivi a 49 euro, avranno compreso nel prezzo anche la consegna gratuita effettuata da un’artista che si esibirà in una delle canzoni proposte dall’elenco che trovate da oggi sulla pagina facebbok Lambruscheria Modena e su www.lambruscheriamodena.it.

Il cantante arriverà sulla soglia di casa con la “Box Vino&Stuzzichini” e dedicherà la canzone scelta con il microfono portatile e/o con la chitarra (rigorosamente con la mascherina) con il testo della canzone disponibile se il destinatario desidererà cantare assieme. Per ora le città aperte al progetto con consegna gratuita sono: Modena, Sassuolo, Fiorano, Maranello, Pavullo.

“Con il 50% del guadagno destinato agli artisti che si esibiranno, il progetto nasce dalla necessità di creare e pensare un nuovo modo di unire il commercio all’arte in un momento in cui c’è sempre più bisogno di riscoprire la condivisione e la socializzazione” - dichiara Alessio Bardelli della Lambruscheria - “e invitiamo i giovani artisti e cantanti che vorranno unirsi al progetto a contattarci nella speranza che anche in futuro la proposta possa diventare un appuntamento fisso”. Tra gli artisti che hanno già aderito il noto animatore pavullese Luca Mantia.