L'oro nero diventa gioiello per i cinquant'anni di AcetoB

Era il 6 dicembre 1972 quando Gianfranco Verri, imprenditore e artigiano modenese, decise di dare vita alla propria acetaia. Quello che inizialmente nacque come un "passatempo" tipicamente modenese, presto si trasformò in una vera passione. Così, anno dopo anno, diploma dopo diploma, conseguì l'ambito titolo di Maestro Assaggiatore di Aceto Balsamico. La sua acetaia si ingrandì, sino ad arrivare a contare, oggi, otto batterie. Sessantanove botti in totale, ricolme dell' "Oro Nero" modenese.

Un tesoro custodito nel tempo, che nel 2021 è passato nelle mani del nipote Filippo Dallavalle. "Sono più giovane dell'aceto a cui mio nonno ha dato vita", dice scherzosamente Filippo, che del nonno sta seguendo le orme, affiancando una formazione continua alla passione e ai segreti che lui gli ha trasmesso. A soli 26 anni, il giovane e lungimirante Filippo oggi ha un sogno nel cassetto: dare al suo Aceto Balsamico - "AcetoB", questo il nome del brand - un volto nuovo.

Così, nasce la linea "Colleziona il tempo". Si tratta di una nuova linea di prodotti che verrà lanciata domani, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'aceto (l'acetaia di anni ne ha 51, ma il primo anno non si conta perchè impiegato per l'acetificazione dei barili, ndr), la cui punta di diamante è un vero e proprio gioiello. Una collana d'oro 18 carati, che porta un ciondolo contenente al suo interno qualche goccia di Aceto Balsamico, custodito come una gemma preziosa.

L'idea di affiancare all'intoccabile concezione di un prodotto che ha sempre fatto della tradizione il suo punto di forza una presentazione del tutto nuova, arriva in un momento preciso. "Al conseguimento dell’Eccellenza all’ultimo Palio annuale di Spilamberto", racconta Filippo. "È allora che è maturata in me l’idea che questo prodotto, unico nel suo genere, andasse oltre il valore prettamente culinario che si è soliti attribuirgli".

"Credo che l'Aceto Balsamico debba essere valorizzato per ciò che è, per chi è: un prodotto che ha un'identità, un tempo, e un'importanza precisa" spiega Filippo, che con l'obiettivo di creare una visione anticonformista attorno ad un prodotto con connotazioni uniche e originali ha creato AcetoB e la linea "Colleziona il tempo". E quale modo migliore di dimostrare la preziosità di AcetoB, se non facendolo diventare gioiello?