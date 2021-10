Nasce Circuito Birra, una mappa per riscoprire la birra artigianale di Modena

Se in Italia l’unione fa la forza, a Modena l’unione fa la forza con un boccale di birra in mano - questa l’idea di fondo del neonato Circuito Birra, un progetto tutto al modenese volto a sostenere il mercato della birra artigianale e a fornire alla cittadinanza alternative ristorative di valore.

Pensato dai titolari di 13 attività legate alla birra presenti sul territorio di Modena, Circuito Birra è il passepartout per gli amanti della cosiddetta Better Beer, la chiave per aprire le porte dei locali che fanno dell’artigianalità (e originalità) il loro marchio di fabbrica.

“Circuito Birra - si legge nella pagina Facebook dedicata - parte dalla piantina di Modena, quindi, con una piccola descrizione di tutti i locali e una mappa dettagliata con posizione, dettagli tipici di ciascuna location, contatti e riferimenti social. Circuito Birra però ha anche altre idee, che saranno sempre sviluppate in gruppo, e su cui potrete rimanere aggiornati tramite le pagine social dei vari locali, siano essi un birrificio, una birreria o un beershop. Probabilmente tutti voi avrete uno o piú locali di riferimento, che però hanno il brutto vizio di avere un giorno di riposo... in quel caso la piantina serve proprio a sceglierne un altro da provare! Benvenuti a Circuito Birra!”