Le città più belle d'Italia dove correre, Modena al decimo posto

Modena è la decima città italiana più bella nella quale correre - lo rivela uno studio condotto da SportShoes sulla base di dati raccolti sui social network per il quale sono stati analizzati più di 1 milione di hashtag per 600 città in tutto il pianeta. L'intento? Scoprire e far conoscere i luoghi in Italia e nel mondo più affascinanti nei quali correre, arricchiti di scorci, paesaggi e percorsi di particolare suggestione.

Secondo la classifica che elenca le città del running più suggestive in Italia, Modena si piazza al decimo posto con 479 hashtag individuati su Instagram. Sul podio, invece, vi sono Roma, al vertice, con 3,277 hashtag raccolti, subito seguita da Milano e Como che raccolgono rispettivamente 2,885 e 1,352 hashtag.

Ecco la classifica integrale:

Roma, 3,277 Milano, 2,885 Como, 1,352 Palermo, 1,174 Firenze, 1,119 Torino,1,004 Salerno, 797 Padova, 604 Bisceglie, 498 Modena, 479 Genova, 281 Vigevano, 265 Cremona, 246 Napoli, 242 Bari, 233

Dan Cartner, Senior Marketing e E-Commerce Manager di SportsShoes ha affermato: "Fare selfie durante la corsa o caricare foto della tua corsa di gruppo può essere incredibilmente motivante, sia per il runner stesso che per i suoi amici e familiari presenti sui social media. Con 56 milioni di post sotto l'hashtag #run, eravamo curiosi di scoprire quali città pubblicavano su Instagram il maggior numero di foto sul running per ispirare e incoraggiare le persone a scendere in strada e superare i loro limiti".

Nella classifica mondiale, invece, primeggia Londra con 96,414 selfie scattati durante le sessioni di running spesso immortalate a Richmond Park con maestosi cervi sullo sfondo o presso gli stagni del parco Hampstead. Al secondo posto nella classifica mondiale si posiziona Chicago con 56,963 hashtag usati dai runner che amano fare il pieno di endorfine sullo sfondo dello splendido lago Michigan, mentre al terzo posto c'è Boston, seconda città statunitense presente nella classifica mondiale, con 54,609 di post sotto l’hashtag #RunBoston.