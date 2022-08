Classifica delle migliori università del mondo 2022: come si piazza UNIMORE

Sono 46 le Università italiane presenti nella classifica dei migliori atenei del mondo per l'anno 2022, l' Academic Ranking of World Universities (ARWU), stilata da Shanghai Ranking Consultancy, organizzazione indipendente che si occupa di istruzione e che ogni anno classifica più di 2500 università presenti nel mondo.

In testa alla classifica globale primeggiano le 'big' americane: "Harvard University" sul gradino più alto del podio, "Stanford University" a seguire e, al terzo posto, il "Massachussets Institute of Technology" (MIT). Dal quarto al decimo posto sono due università inglesi a conquistare un posto tra le americane.

La classifica:

4. University of Cambridge (UK)

5. University of California, Berkeley (USA)

6. Princeton University (USA)

7. University of Oxford (UK)

8. Columbia University (USA)

9. California Institute of Technology (USA)

10. University of Chicago (USA)

In Italia, invece, svetta al 151° posto della classifica globale l'Università "La Sapienza" di Roma, mentre rientrano nella fascia 151-200 l'Università di Milano, l'Università di Padova e l'Università di Pisa.

Per quanto riguarda l'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), per l'anno 2022 l'ateneo si posiziona nella fascia 501-600, dietro l'Università di Genova e davanti all'Università di Palermo. Un passo in avanti per l'ateneo del nostro territorio che nell'anno 2020 rientrava nella fascia 701-800 e nel 2021 in quella 601-700. Secondo la classifica ARWU, gli indirizzi d'ateneo UNIMORE più premiati sono Food Science & Technology, Dentistry & Oral Sciences e Mechanical Engineering.

Per consultare la classifica globale completa ecco il sito web della Shanghai Ranking Consultancy