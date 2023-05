Come arredare il balcone di casa e sfruttarlo al meglio durante la bella stagione

Il balcone è lo spazio della casa spesso sottovalutato, ma che se sfruttato con gli arredi giusti può essere una risorsa in più da valorizzare durante i mesi più miti dell'anno. Non è importante avere uno spazio ampio, anche i balconi piccoli possono diventare parte integrale dell’appartamento. Vediamo come arredarlo senza sbagliare.

Un tocco di colore: come arredare il balcone con piante e i fiori

Gli elementi must have dei balconi sono le piante e i fiori, ma i vasi possono occupare spazio prezioso soprattutto se l’ambiente è piccolo. Una soluzione utile è quella di sfruttare le altezze. Possiamo appenderli alla ringhiera o creare un vero e proprio giardino verticale. Se abbiamo il pollice verde, poi, sarà possibile ricreare un vero e proprio orto disponendo le piantine sulle mensole o all’interno di fioriere.

Ecco alcuni fiori che si possono seminare, trapiantare o comprare già in fiore durante il mese di maggio.

Semina:

Caprifoglio

Bougainvillea

Primula

Trapianto:

Clematis

Camelia

Rosa

Facelia

Gladiolo

Dalia

Fioritura:

Lillà

Narciso

Iris

Giacinto

Clematis

Caprifoglio

Rododendro

Tulipano

Rosa

Tagetes

Scegliere arredi salva-spazio e funzionali

Il balcone, per essere confortevole, deve essere arredato e con lo spazio ridotto è consigliabile puntare su mobili funzionali. Possiamo quindi utilizzare sedie e tavoli pieghevoli oppure una panca contenitore che, oltre ad essere una seduta, può diventare un comodo ripostiglio per gli oggetti.

Se il balcone è molto piccolo e non si ha lo spazio neanche per un tavolino pieghevole, possiamo invece utilizzare una mensola da agganciare alla parete come piano d’appoggio.