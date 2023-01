All'estero conoscono i tortellini? Sì, ma li cucinano nei modi più "impensabili"

La cucina italiana, si sa, è una delle più rinomate al mondo. In Europa, negli Stati Uniti, in Oceania - migliaia di ristoranti italiani portano alto il vessillo della qualità del Made in Italy, diffondendo nel globo le varietà regionali dello Stivale. Tra queste, ovviamente, vi è la cucina emiliana e, in particolare, quella modenese. Essa è rappresentata dal tortellino, un'icona del nostro territorio, il simbolo della pasta fresca che non tutti i modenesi sanno "chiudere" ma che tutti sanno cucinare (e mangiare). Eppure, se si dà uno sguardo ai piatti di tortellini cucinati all'estero al di fuori dei ristoranti, dunque all'interno delle quattro mura domestiche, il povero modenese si prenderà - come diciamo qui - un vero e proprio "coccolone". Ne riportiamo qualche esempio.

1. Spiedini di tortellini

Iniziamo dagli antipasti e dalla proposta da parte di una pagina Instagram di cucina di infilzare il tortellino in uno spiedo e "alleggerirgli" le pene accostandolo ad una fetta di salame, un'oliva ed una mozzarellina. Per i modenesi un'autentica bestemmia, per gli americani l'antipasto dei sogni dei tuoi ospiti ("the party starter of your guests' dreams").

2. Tortellini fritti impanati

Proseguiamo con gli antipasti proponendo un piatto da far accapponare la pelle: tortellini non solo fritti, ma anche impanati ed accompagnati da una salsa di pomodoro. Non ci facciamo mancare neanche la versione senza impanatura (presente nella galleria immagini a fine articolo), ancora una volta impreziosita da una salsa e, in più, da una spolverata di spezie non identificate.

3. Insalata di tortellini

Piatto popolarissimo in Polonia, l'insalata di tortellini è un piatto che esiste per davvero. E in varie versioni. Un esempio? Ecco una bowl di tortellini e rucola come ingredienti principali, conditi con bocconcini di pollo, pomodori secchi, miele, succo di limone e senape.

C'è, inoltre, una versione più cremosa che assomiglia ad una insalata russa (ma con i tortellini sotto).

4. Sformato di tortellini al forno

Dalla Germania impariamo che i tortellini subiscono la tortura di essere gratinati e cucinati al forno. In foto possiamo osservare una teglia di tortellini conditi con peperoni, broccoli, panna, formaggio fresco, pasta di pomodoro, sale e pepe, erbe aromatiche italiane (?) e formaggio grattugiato. In forno a gratinare 200 gradi per 15 minuti.

Etichettato come "comfort food", invece, abbiamo anche una sorta di parmigiana di tortellini, un piatto che prevede la presenza di cipolla caramellata, broccoli, pomodoro, mozzarella, pecorino ed origano fresco. Il tutto cotto per circa 25 minuti in forno caldo.

5. Tortellini Soup - zuppa di tortellini

Non è il brodo di cappone. E' una brodaglia in cui i tortellini affogano domandandosi cosa hanno fatto di sbagliato nella vita per meritarsi una fine simile. In foto, i tortellini sono gialli scogli di un mare di miso, il principale insaporitore in molte cucine asiatiche, panna e altre spezie.