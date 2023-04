Segreti in cucina | Come si cucinano le rane fritte a Modena

Ecco la ricetta:

INGREDIENTI.

1 kg di rane grosse

80 g di burro

2 cucchiai di farina di frumento

3 cucchiai di olio EVO

sale e pepe q.b.

Per completare:

4 spicchi di limone

prezzemolo tritato q.b.

PROCEDIMENTO.

Per prima cosa, staccate le cosce dalle rane, poi lavatele, disossatele e mettetele su un burazzo ad asciugare. Salate, pepate e infarinate le cosce poi ponetele su di un canovaccio pulito e scuotete: in questo modo tutta la farina in eccesso sarà automaticamente rimossa.

In un tegame versate il burro e l'olio EVO e fate scaldare a fiamma sostenuta; quindi aggiungetevi le rane e le cosce e lasciatele cuocere sino a quando non diventeranno ben dorate e croccanti. Rimuovete dal fuoco e trasferitele su della carta assorbente. Aggiustate di sale e disponete su un piatto da portata. Infine, come ultimo tocco, spolverate con un poco di prezzemolo tritato e decorate con gli spicchi di limone.