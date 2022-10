Segreti in cucina | 5 consigli pratici per preparare le caldarroste al forno

Come prepare le caldarroste in casa se sprovvisti dell'apposita padella con i fori?

Una valida aternativa è utilizzare il forno ma, per ottenere caldarroste morbide e allo stesso tempo croccanti, vi sono alcune accortezze importanti da seguire: tempo di cottura, dimensione della castagna, taglio e ammollo in acqua sono alcuni dei punti chiave da non sbagliare. Ecco tutti i consigli pratici!

1. Scegliere castagne della stessa dimensione

Può capitare - andando per castagneti - di trovare nel medesimo riccio castagne di diverse dimensioni e peso. Il consiglio è quello di separare le castagne e suddividerle indicativamente a seconda della forma in modo da, una volta messe in forno, garantire una cottura uniforme per ogni frutto.

Un esempio: se le castagne sono in quantità e di diversa misura, foderate due teglie con carta da forno e posizionate le castagne più grandi in una e quelle più piccole nell'altra. Infornate, dopo aver seguito tutti i procedimenti di taglio e ammollo che vedremo più avanti, e per prima estraete dal forno la teglia contenente le castagne più piccole.

2. Incidere sia il guscio che il frutto

Per evitare che le castagne esplodano durante la cottura in forno, praticate un taglio utilizzando un coltello affilato sulla pancia della castagna. E' importante intaccare sia il guscio che (leggermente) il frutto.

3. In ammollo per 1 ora

Per ottenere castagne morbide e croccanti allo stesso tempo è consigliato immergerle, una volta praticato il taglio, in una ciotola piena d'acqua e lasciarle in ammollo per circa 1 ora.

Trascorso il tempo indicato, asciugate con cura con un canovaccio.

4. Utilizzare carta da forno

Non disponete le castagne direttamente a contatto con la teglia: foderate con carta da forno, posizionate le castagne e infornate in forno pre-riscaldato.

5. Cottura e temperatura

Forno in modalità statica, temperatura a 180° e teglia posizionata nel mezzo, né troppo vicino né troppo lontano rispetto alla griglia superiore del forno.

Se le castagne sono di dimensione medio-grande, cuocete per circa 30-35 minuti, se medio-piccole, invece, cuocete per circa 20-25 minuti.

Sfornate e servite ben calde