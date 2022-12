Come preparare a casa il Vin Brulè, la tipica bevanda aromatica del periodo natalizio

Una volta, a Modena, il vin brulè, tra le bevande calde più apprezzate in inverno, si soleva bere non solo per riscaldarsi durante i periodi di forte gelo ma anche per curare e combattere i primi sintomi del raffreddore.

Oggi è una bevanda popolare a cui i modenesi non vogliono rinunciare, spesso venduta in tazze o piccole bicchieri nelle piazze addobbate a festa. Ne esistono di diverse versioni poichè gli ingredienti che si aggiungono alla cottura del vino rosso cambiano a seconda della regione o del comune d'Italia.

Ecco allora una ricetta modenese per realizzare comodamente dalla propria cucina il vin brulè.

INGREDIENTI

una bottiglia di vino rosso

stecche di cannella

4/5 chiodi di garofano

la buccia di un limone

100 gr di miele

PROCEDIMENTO

Versate una bottiglia di vino rosso abbastanza corposo in un tegame, ponete sul piano di cottura e accendete il fuoco. Aggiungete alcune stecche di cannella, quattro o cinque chiodi di garofano, la buccia intera di un limone e 100 grammi di miele. Quando il miele si sarà sciolto completamente, incendiate con un fiammifero il vino che bolle, ponendo molta attenzione a non bruciarsi, in modo da togliere una parte di alcol.

Spegnete il fuoco, filtrate il vin brulè appena preparato e servitelo caldissimo in bicchierini o in tazze.