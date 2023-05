Segreti in cucina | Un must modenese: come preparare i tortelloni di ricotta

Quali ingredienti scegliere, come preparare il ripieno, come realizzare la sfoglia e "chiuderla" donando la tradizionale forma ai tortelloni modenesi.

INGREDIENTI per 8 persone.

Per la sfoglia: 400 g di farina, 4 uova, acqua, sale

Per il ripieno: 500 g di spinaci, 300 g di ricotta mista, 200 g di Parmigiano Reggiano grattugiato, brodo di carne, 1 uovo, noce moscata e sale

Preparare il ripieno

Bollite gli spinaci, scolateli e tritateli. Poneteli in un tegame sul fuoco e aggiungete un mestolo di brodo di carne per insaporirli. Una volta evaporato, togliete dal fuoco gli spinaci, lasciate raffreddare e amlgamateli, una volta freddi, con la ricotta. Salate e aggiungete un pizzico di noce moscata.

Preparare la sfoglia

Incominciate con il prepare la sfoglia: su un piano da lavoro, preferibilmente un tagliere, disponete la farina a montagna creando un cratere nel mezzo. Rompete le uova versandole all'interno del cratere e aggiungete il sale. Con la punta delle dita amalgamate le uova alla farina, delicatamente, e, in seguito, continuate lo stesso procedimento con una forchetta. Aggiungete un dito d'acqua nel caso l'impasto risultasse troppo sodo e procedete impastando energicamente con il palmo delle mani per circa 15 minuti. Il risultato è una sfoglia morbida e soda allo stesso tempo. Ora, spianate la pasta con un matterello (per i più audaci) o con la macchina tirapasta fino ad ottenere una sfoglia uniforme e sottile nello spessore. Prima che si secchi, tagliate la sfoglia con l'apposita rotella in quadrettoni di circa 6-7 cm per lato.