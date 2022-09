Movies, videogiochi e fumetti: a Fiorano Modenese l'american diner tra i più originali d'Italia

"Perchè, oh Dei, abbiamo fatto ciò, vi chiederete? Perchè noi appassionati di fumetti, film, videogiochi e tutto ciò che ne consegue volevamo un posto dove poterci e potervi fare sentire a casa" - queste le parole che accolgono virtualmente i visitatori di Comix Pub, l'american diner a tema comics, movies & games di Fiorano Modenese, senza alcun dubbio tra i più originali locali d'Italia.

Il locale - ubicato ai civici 26 e 28 di Via Fratelli Bandiera a Fiorano - rappresenta il connubio tra un monumento vivente (e super assortito) a tema\a ciò che gravita intorno a film, fumetti e videogiochi, e un ristorante, un diner per l'esattezza: un luogo dove poter cenare o stuzzicare con menù a tema circondati dalle icone cartoon, movies & games che hanno fatto la storia dell'audio-visivo internazionale, oltre che appassionato intere generazioni.

Il locale: una casa di infiniti cimeli da scoprire

Ogni angolo, parete, mobilio del Comix Pub racconta una storia attraverso cimeli d'ogni sorta. Per citarne alcuni: c' è un meraviglioso ET a grandezza naturale, poi pokèmon, minions, Buzz Lightyear e Woody di Toy Story, i grandi jedi di Star Wars, la testa di Venom che spunta aggressivamente da una parete, Jack di 'Nightmare before Christmas' che "regala un bel sorriso ogni volta che si va al bagno".

E ancora Paperino e Zio Paperone, Topolino, il Grillo Parlante, un altissimo Robocop, il pirata più amato di sempre, Capitan Jack Sparrow, Willy il Coyote alla ricerca di Beep Beep, Darth Vader, lo scudo di Captain America, Superman e tantissimi altri. Alle pareti, invece, numerosi i quadri e le illustrazioni ritraenti i personaggi più amati di film e fumetti.

Anche i menù sono a tema

Al Comix Pub tutto è a tema, anche i menù. Tra pizze cotte nel forno a legna e birre alla spina a volontà, ciò che più caratterizza la parte mangereccia del diner sono i menù a tema. Tra le stuzzicherie, ad esempio, troviamo le foglie di platano picchiatore (il celebre albero della saga di Harry Potter che fa a pezzi la povera auto di Mr. Weasley), ovvero chips fritte di platano verde. Oppure gli Assassin's nachos che riprendono il videogioco Assassin's Creed o le sigarette di Jigen (stick di mozzarella fritta con panatura alla birra).

Il pezzo forte sono i Comix Burger, e ce n'è davvero per tutti i gusti: il Baggins Burger, l'American Dad, il Django Burger, il Pac-Man, il Poldo Big Burger e altri.

Dopodichè, il menù prosegue con carne, dolci, una selezione per bambini e cocktail sempre a tema videogiochi, fumetti e film.

Il locale è aperto solamente dalle 19 in poi ed è chiuso il mercoledì, organizza giornate cosplayer, serate western, pirati e horror.