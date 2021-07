Vasco Rossi annuncia il ritorno in live: sarà il primo ad inaugurare il Trentino Music Arena

"E' dal 1983 che non suono a Trento" rivela il Blasco sui social, ma il KOM è pronto a portare il rock in alta quota e ad esibirsi dal vivo dopo un lungo stop. La data dell'evento? 20 Maggio 2022

Vasco Rossi annuncia in anteprima sui propri canali social il ritorno in live per l’anno 2022 in un palco nuovo di zecca e ancora mai solcato. Sarà infatti il noto rocker di Zocca ad inaugurare il Trentino Music Arena, uno spazio ampio ubicato a pochi kilometri dalla città di Trento, un progetto dedicato ai giovani e alla musica frutto di politiche culturali per i giovani della regione autonoma.

“Save the date” - scrive il Blasco su Instagram - e rivela in esclusiva la data dell’evento speciale: 20 Maggio 2022.

“Dopo tanto rincorrersi di voci - rende noto il Blasco Official Fan Club - finalmente è arrivata la conferma ufficiale dalla Provincia Autonoma di Trento che, nell’ambito delle politiche culturali per i giovani, apre un nuovo e affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica. Il nuovo parco si chiama Trentino Music Arena, sorge a pochi km dalla città, nell’area San Vincenzo di Mattarello ed è in grado di ospitare oltre 100mila persone. E chi, se non Vasco, poteva essere il primo a calcare il palco della Music Arena del Trentino? Dal canto suo il KOM non vede l’ora di tornare in concerto e di riabbracciare il suo pubblico”.

Si aggiunge così una data al tour VascoNonStop già sold out nelle date riprogrammate causa emergenza Covid al 2022 e per le quali i biglietti acquistati rimangono validi.

I biglietti per il concerto del 20 Maggio 2022 al Trentino Music Arena saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a “Il BlascoFan club” dall’8 Settembre 2021 presso il circuito VIVATICKET, mentre per tutti saranno disponibili all’acquisto dal 10 settembre 2021 sempre presso il circuito VIVATICKET.