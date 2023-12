Feste alle porte: ecco i consigli per il fisico e per una 'abbuffata' corretta

Come ogni anno siete preoccupati dai chili in più che prenderete durante le feste o di non riuscire a mantenere il fisico allenato? In effetti mai come in queste settimane l’alimentazione subisce uno ‘scossone’, con frequenti abbuffate e la riduzione, in alcuni casi, dell’attività sportiva. Ma attenzione a non esagerare: l’Azienda USL di Modena ricorda l’importanza di rispettare alcune semplici regole, per iniziare bene il 2024 sia dal punto di vista fisico che alimentare.

Ecco alcune raccomandazioni fondamentali per trascorrere questi giorni di festeggiamenti non rinunciando certo ai piaceri del palato e dello stare insieme, ma con un occhio alla propria salute. La Medicina dello Sport, diretta dal dottor Gustavo Savino, e il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), guidato dal dottor Armando Franceschelli, suggeriscono alcune regole su movimento e sana alimentazione; abitudini da rispettare, se già non lo facciamo, anche nelle prossime settimane di festa e per tutto l’anno.

Per mantenere la forma fisica

Fare una camminata di almeno 30 minuti tutti i giorni, soprattutto nelle giornate in cui si è mangiato un po’ di più, rispettando i tempi della digestione. Mantenere e frequentare il più possibile le attività strutturate (palestra, gruppi di cammino, piscina, ecc). Accompagnare l’attività a cibi sani e naturali, evitando il ricorso agli integratori alimentari o limitandoli solo ai casi in cui vi è una prescrizione medica. Evitare la sedentarietà prolungata: se dobbiamo rimanere seduti per molto tempo eseguiamo delle piccole pause attive di 5 minuti. Per esempio: alzarsi e sedersi dalla sedia per dieci volte di fila; stando in piedi sollevare un ginocchio e poi l’altro in avanti in modo alternato; aprire le braccia lateralmente, allontanandole e avvicinandole al corpo. Durante le tradizionali gite fuori porta cerchiamo delle strategie per rimanere attivi: parcheggiare lontano dal luogo da visitare, usare la bicicletta durante gli spostamenti festivi, utilizzare le scale durante le visite ai parenti. Trasformare i momenti di socializzazione in camminate per raccontare e ascoltare parenti e amici.

Per una sana alimentazione