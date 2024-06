4 Matrimoni, Gianluca e Pasquale di Castelfranco Emilia vincono la puntata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E’ una coppia modenese, di Castelfranco Emilia la vincitrice della quarta puntata della settima edizione di Quattro Matrimoni, fortunato show di Sky, prodotto da Banijay Italia e condotto da Costantino della Gherardesca. Al termine dello show andato in onda domenica 23 Giugno, hanno conquistato una crociera premio messa in palio da MSC. Premio per gli sposi che hanno ottenuto il punteggio più alto sommando i voti delle spose e del conduttore stesso.

“Un’esperienza nata per caso – spiega Gianluca – e abbiamo subito deciso di provare e alla fine siamo stati selezionati per il gioco. Neanche il tempo di rendermene conto e la settimana stessa sono partito per andare al primo dei matrimoni”.

Le spose partecipano infatti a tutti gli sposalizi, esprimendo un voto. Della Gherardesca attribuisce poi un bonus a quello che ha ritenuto il più riuscito e così si stabilisce la classifica finale, che ha premiato l’organizzazione degli sposi modenesi.

La festa si è tenuta presso l’Agriturismo il Rubbio struttura della famiglia Rubini a Portile. “Eravamo 150 invitati precisi: la cerimonia nel giardino, il buffet a bordo piscina, il pranzo al coperto, poi di nuovo all’esterno per il taglio della torta in piscina – ricorda Gianluca - Il menù era incentrato su prodotti tipici del territorio. Nel menù oltre 30 tipi di antipasti. 2 i primi: Lasagne modenesi e Tortelloni on ricotta e spinaci, per secondo una squisita tagliata al rosmarino. La torta a 3 piani all’americana e i dolci a buffet, fino all’open bar finale. Tutto cucinato direttamente dalle cucine del Rubbio. Abbiamo ideato personalmente i nostri abiti, confessano gli sposi e l’idea di condividere abiti ed accessori identici ci ha sempre convinto".

I concorrenti non si conoscono prima di sfidarsi e le regole di riservatezza dello show sono molto rigide. “Sì, devo dire che c’è tanta competizione e tutto è calibrato in modo che tu non possa carpire nulla di quello che dicono le altre concorrenti” – spiega lo sposo-. Quando arriva la Limousine con il vincitore, non hai assolutamente idea di chi ne scenderà.

“La troupe è molto discreta durante le cerimonie, all’inizio c’era un poco di imbarazzo ma poi non ci si accorge quasi della loro presenza. E non c’è nessun copione. Tutto è stato totalmente spontaneo. Ed ora grazie ai voti delle spose ed al Bonus di Costantino, ci godiamo la crociera!".