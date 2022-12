La magia del Natale in Appennino: i luoghi da vedere a Sestola sotto la neve

Neve, luci e festa: ecco cosa vedere nel periodo natalizio a Sestola, "perla" dell'appennino modenese.

Una Sestola in miniatura nella torre campanaria del centro

Appena varcato l'ingresso della torre campanaria del centro di Sestola accoglie i visitatori un presepe inserito in una dettagliatissima cornice dell'antico borgo di Sestola in miniatura. Esso, infatti, riproduce la Santa Natività tra i luoghi e le mura della Sestola vecchia: il forno, le case antiche, la vecchia fontana, i lavatoi, tutto il paese è mostrato nei minimi dettagli sotto il cospetto dell'antica Rocca, anch'essa riprodotta alla perfezione. Artefici del Presepe sono i membri dell’Associazione 7 di Quadri.

La Rocca di Sestola: musei e panorami incantevoli dalla Torre dell'Orologio

Svetta con la sua quiete ed antica imponenza la Rocca di Sestola, una delle principali attrazioni e luoghi storici dell'intero appennino modenese. Durante la signoria degli Estensi essa fu la sede del Governatorato della provincia del Frignano mentre oggi, invece, ospita all'interno delle sue sale i Musei della Civiltà Montanara e degli Strumenti Musicali Meccanici, oltra a mostre permanenti con reperti archeologici e i quattrocenteschi affreschi di Roncoscaglia.

Durante il periodo invernale i musei saranno aperti nelle giornate di domenica ad eccezione del periodo 25 dicembre-8 gennaio durante il quale i musei del Castello saranno aperti tutti i giorni dalle 10.30 alle 16.30. L'ingresso ai musei è gratuito per i ragazzi under 18, a pagamento (€4) per gli over 25 e a €3 per ragazzi tra i 18 e i 25 anni.

Un altro motivo per visitare la Rocca di Sestola è senza dubbio la vista panoramica di cui si gode dalla Torre dell'Orologio: da qui si possono ammirare il paese di Sestola, l'innevato crinale appenninico e la pianura modenese.

Alle pendici del Cimone: il Lago della Ninfa

Il Lago della Ninfa si trova a 1500 metri di altezza, nell’ombra scenica e silenziosa del Monte Cimone. Durante il periodo invernale è possibile godere della quiete che aleggia intorno al lago e del candore che lo circonda.

Si può anche sciare: la pista è di media difficoltà, lunga 900 m e servita da una seggiovia ad alta capienza mentre un comodo campo scuola permette anche ai meno esperti di avvicinarsi agli sport invernali. A completare il tutto sono presenti anche un noleggio di attrezzatura tecnica (sci e snowboard), una scuola di sci e snowboard e ampi parcheggi per automobili e camper.

Il comprensorio del Cimone che offre piste e impianti da sci comprende anche:

Cimone

Passo del Lupo

Cimoncino

Le Polle

Pian del falco

Consigli utili

Dal 28 Dicembre all'8 Gennaio sarà disponibile il servizio di trasporto Fanano-Sestola Christmas Bus, navetta che permetterà di spostarsi comodamente tra Sestola e la vicina Fanano con un biglietto unico di 3 euro. Attivo dalle 16 alle 22, il Christmas Bus si fermerà a Fanano in Piazza della Vittoria e a Sestola in Piazza Passerini.