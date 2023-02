I luoghi modenesi più romantici da non perdere a San Valentino

La provincia di Modena custodisce innumerevoli luoghi romantici, circondati da panorami speciali o legati da leggende e curiosità sull'amore: piazze, edifici, borghi, paesaggi naturali, per citarne alcuni. Ecco allora un breve elenco dei luoghi perfetti da visitare insieme al proprio partner in occasione di San Valentino.

1. Circondati da panorami mozzafiato, le panchine giganti di Prignano sulla Secchia e Serramazzoni

Si chiamano Big Benches, sono disseminate in tutta Italia in corrispondenza di punti panoramici e hanno lo scopo di valorizzare e sostenere le comunità locali, un tipo di turismo sostenibile e responsabile (slow tourism) e le eccellenze artigiane e gastronomiche tipiche delle varie zone d'Italia.

Perfette da visitare per San Valentino, le panchine giganti presenti nella provincia di Modena sono due: una - la numero 108 - inaugurata nell'agosto 2020, si trova nel comune di Prignano sulla Secchia sulla sommità del monte Pedrazzo (oltre 700 mt d'altitudine). Da qui e dai 2 metri e mezzo d'altezza circa per 3 metri di lunghezza della Big Bench, si gode di un ottimo panorama sull'appennino tosco-emiliano, con le cime del Monte Bianco e del Monte Cusna visibile nitidamente. La Big Bench nr. 108 è di colore blu ed è raggiungibile direttamente dal centro di Prignano sulla Secchia seguendo il sentiero "anello di Prignano" a piedi (45 minuti) o in mountain bike (15/20 minuti).

La seconda, invece, è stata inaugurata nell'agosto 2022 ed ha il colore del malbo gentile, la tipica uva di Serramazzoni. Il luogo è Pazzano di Serramazzoni, nei pressi dell'azienda vinicola "Cantina del Frignano", punto strategico dal quale poter ammirare un variegato panorama che spazia dai monti alle verdi campagne modenesi.

Una particolarità: è possibile ottenere il passaporto delle Big Benches, un documento con pagine bianche da riempire con i timbri di tutte le panchine giganti che visiterete in Italia.

2. Sestola in love

Per San Valentino Sestola, una delle "perle" più belle del nostro Appennino, si è vestita di cuori, luci e romantiche installazioni da scovare in giro per il paese e, ovviamente, da fotografare! Non vi sveliamo la loro posizione ma di sicuro la Fontana degli Amori potrebbe rivelarsi particolarmente romantica in questo periodo!

3. La torre Ghirlandina, patrimonio UNESCO

Simbolo della città, la slanciata torre modenese svetta nel cuore del centro storico di Modena dall'alto dei suoi 89,32 metri. L'ingresso è a pagamento (3 euro per un biglietto intero, 2 euro per uno ridotto) ma, una volta raggiunta la sommità, potrete godere di un panorama davvero speciale, una vista a 360° su tutta la città. Inoltre, non manca il romanticismo poichè la storia, l'antica struttura della torre e la fioca illuminazione rendono l'atmosfera all'interno della Ghirlandina particolarmente romantica, tanto che, nel corso degli anni, non sono mancate alcune proposte di matrimonio da parte di giovani modenesi proprio tra mura della bella torre modenese.

Scoprire insieme le sue particolarità, le tracce e i reperti storici che conserva, sarà un ottimo modo per trascorrere la giornata di San Valentino. Da non perdere la celebre "secchia rapita" e una capsula del tempo sigillata nel 2018 da aprirsi il 9 giugno 2099 in occasione del millenario dalla posa della prima pietra del Duomo di Lanfranco e Wiligelmo.

4. La Pasticceria Gollini di Vignola e l'originale ricetta segreta della Torta Barozzi

Fiori e cioccolato sono i doni più comuni per San Valentino. Visitare i luoghi nei quali sono nate le grandi idee culinarie della pasticceria italiana è sempre una bella esperienza. Alcuni esempi? La Casa del Cioccolato Perugina a Perugia, il Café dell'Hotel Sacher a Vienna e la Pasticceria Gollini di Vignola, dove nel 1886 Eugenio Gollini inventò quella che sarebbe divenuta una delle torte più apprezzate d'Italia e del mondo.

Il Caffè -Pasticceria Gollini si trova nel centro storico di Vignola sotto il portico di un antico edificio in via Garibaldi.

5. Il Ponte della Luna

I ponti che attraversano il torrente Scoltenna hanno il fascino dell'antichità e l'eleganze delle forme arcuate della pietra. Sono cinque e, tra di essi, vi è il ponte della Luna, una costruzione antica che congiunge Riolunato con le frazioni di Groppo, Castellino e Serpiano. La costruzione appare semplice, con l'arcata a schiena d’asino, in pietra e di notevole altezza rispetto al manto del fiume. Il passaggio è stretto, escluso alla circolazione d’automobili che possono attraversare il torrente sul moderno ponte immediatamente a fianco. Incastonato nel paesaggio boschivo il fascino dell’antico ponte non si esaurisce ad esso e prosegue alla vista del crinale appenninico e, in particolare, del monte Cimone.