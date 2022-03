La "Montese nascosta": cascate, sito etrusco e altre attrazioni storiche e naturalistiche

In occasione delle giornate FAI di Primavera, apre alle visite l'antica rocca dei Montecuccoli, imponente ed antico castello che ospita il museo storico di Montese. Ma, da non perdere, vi sono altri gioielli architettetonici e naturalistici dispersi e dislocati tra le minute frazioni del paese appenninico. Un esempio? La Cascata di Striscialacqua o l'area etrusca del lago di Bracciano. Vediamo altri!

Il Campanile di Montespecchio e la Chiesa di S. Michele Arcangelo (Montese)

Posto sulla cima di una collina nel 1885, il campanile di Montespecchio domina con imponenza il paesaggio circostante. E' parte - sebbene ne sia distaccato - della chiesa cinquecentesca di S. Michele Arcangelo, scrigno di pregiate opere d'arte: nell’abside è raffigurata la tela della Pietà con San Michele, San Giovanni Battista, San Geminiano, Sant’Antonio da Padova e Sant’Antonio abate, nella cappella di sinistra, invece, la Madonna del Carmine con S. Francesco, Carlo Borromeo, Sebastiano e Rocco. Di particolare interesse è, inoltre, l’affresco ritraente la Madonna della Misericordia nell'atto di accogliere i fedeli sotto il mantello.