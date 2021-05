Cristiano Ronaldo a Maranello in visita allo stabilimento Ferrari con Andrea Agnelli e John Elkann

Un ospite particolare presso la Ferrari di Maranello - Cristiano Ronaldo, noto calciatore portoghese militante nella Juventus, ha visitato lunedì mattina lo stabilimento del Cavallino in compagnia del presidente del club sportivo Andrea Agnelli e dal presidente della Ferrari, John Elkann.

Secondo quando riporta il Corriere della Sera, il campione portoghese si sarebbe recato a Maranello in elicottero durante le prime ore del giorno di lunedì per acquistare un modello d’auto in edizione limitata, una Ferrari Monza dal costo di 1,6 milioni di euro.

Ad accoglierlo tra le linee di produzione e assemblaggio motori, c’era anche il team principal della scuderia Mattia Binotto, il direttore della produzione Vincenzo Regazzoni e i piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc ai quali il calciatore ha regalato una maglietta della Juventus rigorosamente corredata da autografo.

La foto ritraente i tre campioni con maglie autografate accanto alla nuova monoposto 2021 scattata dinanzi alla casa di Enzo Ferrari sta velocemente facendo il giro del mondo sui canali social.