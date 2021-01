La nuova installazione: un cuore simbolo di speranza pulsa nel centro storico di Sassuolo

Un cuore come segnale di speranza e gesto d’amore verso la città, “Sasol” come simbolo di amore verso le tradizioni e l’identità che si rivelano attraverso il dialetto

Un cuore rosso è stato posto nel cuore di Piazza Garibaldi di Sassuolo accompagnato dalla scritta “Sasol” e incorniciato da fasci di luminarie. Via quindi gli addobbi natalizi, l’orso gigante di Piazza Martiri Partigiani e il Villaggio di Babbo Natale per fare spazio al simbolo per eccellenza dell’amore, il cuore.

Un cuore come segnale di speranza, come gesto d’amore verso la città, per i cittadini ed i commercianti che hanno subito e continuano a subire perdite affettive ed economiche, per i turisti, con il desiderio di invogliarli a tornare e a visitare la città vestita a festa appena sarà possibile. Unito con “Sasol”, simbolo di amore verso le tradizioni e l’identità di un popolo che si rivelano attraverso il dialetto.

“Quello che stiamo attraversando - nota l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli - è il momento più difficile dal dopoguerra, sia dal punto di vista sociale che economico e commerciale: solamente restando uniti ed aggrappati alla medicina, alla scienza ed a quanto abbiamo di più caro potremo contare di uscirne il più presto possibile. L’amore per la nostra città è un sentimento che accomuna ognuno di noi, il nostro non è che un piccolo segnale, a costo zero, che vuole contribuire nel suo piccolo ad avvicinarci sempre di più verso una nuova normalità”.

Il plesso di installazione e luminarie è stato allestito grazie al prezioso contributo di commercianti, sponsor privati e associazioni di categoria, non avrà alcun costo aggiuntivo rispetto al contratto stipulato in Dicembre e sarà possibile ammirarne la bellezza fino al 14 Febbraio, giorno per eccellenza dell’amore.