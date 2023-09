Curiosità modenesi | Via Blasia e il mistero sull'origine del nome

Blasia, ora via ma già contrada, è forse una delle strade del centro meno conosciute anche se molti modenesi la percorrono spesso se non addirittura quotidianamente, essendo, come spiegano Francesco Sossaj e Luigi Francesco Valdrighi nelle loro enciclopedie toponomastiche, un raccordo tra la via Emilia e via del Taglio, per proseguire poi in Contrada del Livelletto (ora via dei Lovoleti) che porta al Palazzo Ducale.

Grazie alle opere di questi due attenti autori ottocenteschi, cercheremo di svelarvi qualche curiosità legata alle strade di Modena, iniziando proprio da via Blasia. Parte oggi da piazza Mazzini e costeggia la Sinagoga, mentre un tempo via Blasia si trovava nel Ghetto ebraico delimitato anche da Piazzetta di Mezzo e Contrada Cortellini, dove il Duca Francesco I ridusse gli Ebrei nel 1647 “allo scopo di togliere gl'inconvenienti di promiscua abitazione dei Cristiani e degli Ebrei, rigorosamente vietata anche dal Regnante Francesco IV”.

Le origini

Erano tante ai tempi le Sinagoghe o Scuole ebraiche sparse per questa corta strada del centro che ancora oggi lascia qualche dubbio sull’origine del nome. Ai tempi del Valdrighi si credeva che “l’etimologia derivasse da un casato omonimo; invece negli statuti delle acque che, come si sa, rimontano avanti al secolo XIV era detta contrada di S. Biagio sino alla fontanella posta presso la Cerca e il mulino abissae cavedalae (scolo, profondo, cavo)”.

Deriverebbe quindi da San Biagio (Blasius in latino) il nome della via, ma rimane comunque un po’ di confusione. Si è cercata negli anni conferma che vi fosse antecedentemente una chiesina o un oratorio così denominato in zona, ma questa evenienza non ha mai avuto dimostrazione certa.

Una prova

Ciò che però lascia credere che Blasia stia a significare proprio San Biagio - secondo il Valdrighi - è che negli statuti delle acque, la tavola delle cose notevoli, citando la contrada “S. Blasi”, manda il lettore alle pagine 26 e 28: nella prima si citano le contrade Squaroae (vicolo Squallore, parallela) e Blasii, mentre nella seconda si trova solo il titolo “sancti” in prossimità proprio della strada di cui parliamo. Mettendo quindi insieme le due tavole ne uscirebbe “Sancti Blasii”.

L'aneddoto

Una curiosità riguarda la credenza che la schizzinosa duchessa Laura Martinozzi, che abitava in zona, volle cambiare in Blasia una nomenclatura troppo cattolica, come era San Biagio, per una contrada del ghetto.

Curiosità

Sembra confermato che nel secolo XVII si chiamasse contrada del Sole, “poiché Pellegrino Sanguine, massaro degl'Israeliti, in una sua nota dice ‘che le strade degli hebrei sono la contrà del Sole e la contrà del Macari’ e dicendo confinare questa con una casa Castelvetro da cui traeva il nome in quel momento quella della Torre, è chiaro che la Blasia si dicesse dal Sole, la Cortellini del Macari”, conclude Valdrighi.