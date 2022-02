Vasco Rossi, le 5 curiosità svelate ai fan dall'artista modenese

Il rocker di Zocca, che oggi spegne settanta candeline, è solito utilizzare i suoi canali social come un diario di bordo, condividendo con milioni di fan in tutto il mondo passioni, aneddoti, canzoni e curiosità. Storie, raccontate dallo stesso Vasco Rossi, che dipingono con maggiore intensità la sua vita quotidiana. Vediamone alcune:

1. Perchè "Vasco"? Il rocker di Zocca spiega le origini del nome

Durante un bombardamento mio padre aveva rischiato di morire. A tirarlo fuori dalla buca in cui era finito, a salvargli la vita, fu un altro soldato di nome Vasco. Mio padre pensò a lui quando nacqui io

La storia dell'origine del nome di Vasco Rossi è stata raccontata da Studio Aperto Mag in "Vasco, 70 anni a tutto rock", un servizio televisivo andato in onda il 5 Febbraio, in occasione del 70esimo compleanno del cantante, che ha ripercorso la vita e le tappe più significative di Vasco. A partire proprio dal suo nome. Come riporta lo stesso artista sui canali social, il nome "Vasco" fu scelto dal padre, Carlino Rossi, in ricordo di quell'uomo, suo compagno di prigionia, che gli salvò la vita in u ncampo di concentramento.

2. Vasco Rossi, cittadino onorario di Modena e Castellaneta

L'8 Settembre 2021, il rocker di Zocca è diventato ufficialmente cittadino onorario di Castellaneta, località marittima nella quale da diversi anni il rocker di Zocca suole trascorrere lunghi periodi di vacanza e di ritiro attirando nel comune pugliese, come "testimonial spontaneo", fan e turisti provenienti da tutta Italia.

3. La passione per la filosofia

Il 5 Gennaio di quest'anno, Vasco ha condiviso coi fan, attraverso un post Instagram, la sua passione per la filosofia, e, in particolare, per Byung-Chul Han, filosofo e docente sudcoreano che si occupa di teoria della cultura.

È un filosofo contemporaneo, me ne sono appassionato. Indaga l’uomo moderno e l’era del digitale. Questo Tempo che crea “connessioni” invece che “relazioni”…

4. "Bollicine" di Vasco viene eletto dal 100esimo numero di Rolling Stone miglior album italiano di sempre

Uscito nel Febbraio 2012, esattamente dieci anni fa, il 100esimo numero della rivista "Rolling Stone" riporta un elenco dei dischi italiani più belli di sempre. Diversi i nomi di artisti e cantautori del Bel Paese, ma fra tutti è il nome di Vasco a spiccare, insieme all'album "Bollicine":

5. Un cognome di talenti: Vasco è fan e amico di Valentino Rossi da 26 anni

Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere mondiali ..nelle 125, avrà avuto sì e no 16 anni

Dopo l'annuncio di prossima paternità del campione di Moto GP Valentino Rossi, il rocker di Zocca ha voluto congratularsi con lui e ribadire attraverso una carrellata di foto insieme pubblicate sui social il profondo rispetto e amicizia che unisce le due leggende.