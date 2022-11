Dopo il "tour dei record" Vasco Rossi svela le date 2023 e in Campidoglio riceve la Lupa capitolina

Ha sfilato sul tappeto "rossi" al cinema Moderno di Roma salutando, autografando e stringendo le mani delle centinaia di fan presenti alla due giorni dedicata alla presentazione del film "Vasco Live Circo Massimo Roma XXII", proiettato ieri in anteprima nella capitale e disponibile in tutte le sale il 14, 15 e 16 novembre 2022. Ha ricevuto un premio per il concerto\evento del 20 maggio scorso e una targa per i 701mila spettatori che hanno partecipato - infrangendo il record - al tour più numeroso e partecipato dello scorso anno. Ha visto l'anteprima del film e ha annunciato le date dei concerti negli stadi per il 2023 - è Vasco Rossi, il king di Zocca che non smette di regalare emozioni alle migliaia di fan arrivati a Roma da tutta Italia per lui.

Le date del tour 2023: si parte dal Dall'Ara e si conclude all'Arechi di Salerno

"Finalmente si torna negli stadi" - per il 2023 sono sei le date dei concerti del tour degli stadi di Vasco Rossi, quattro le città che ospiteranno i maxi eventi: il mese sarà giugno 2023, le città, invece, Bologna, Roma, Palermo e Salerno. Vediamo le date:

6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 giugno ROMA- Stadio Olimpico

17 giugno ROMA- Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

Le prevendite dei biglietti si potranno acquistare da fine novembre, in particolare: il 21 novembre "presale" per il Blasco fan club dalle ore 10, il 23 novembre "presale" Vodafone Happy dalle ore 10 e il 25 novembre si aprono le vendite generali dalle ore 11. Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket mentre l’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

Altri riconoscimenti: in Campidoglio per la prestigiosa "Lupa"

Questa sera, mercoledì 9 Novembre 2022, il Blasco riceverà in Campidoglio la prestigiosa Lupa capitolina, la massima onorificenza romana assegnata a personaggi illustri particolarmente meritevoli.