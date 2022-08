Ricette da barbecue | 5 gustosi dessert da fare alla griglia d'estate

D'estate, si sa, è periodo di grigliate in compagnia: dalla tipica abbuffata di carne o di pesce a quella di verdure, i menù che si sposano con il barbecue sono tanti e variegati, salati ma anche... dolci! Ecco allora 5 ricette per realizzare gustosi dessert alla griglia.

Marshmallows alla griglia: un dessert made in the USA

Negli Stati Uniti sono popolarissimi: si infilzano all'estremità di un bastone e si lasciano cuocere nel falò per alcuni minuti. Sono i marshmallows, morbidi dolci da mangiare cotti sul fuoco oppure spalmati tra due biscotti insieme a una tavoletta di cioccolata (i cosiddetti "s'mores"). Un'alternativa è creare degli spiedini alternando i marshmallows con pezzetti di frutta di stagione.

Dunque, se il barbecue è ancora acceso e l'appetito pure, si può concludere il pasto con alcuni marshmallows: ne risulterà un dessert inusuale e molto apprezzato dai più piccoli.

Banane alla griglia

Riportiamo di seguito due gustose varianti per trasformare le banane alla griglia in un ottimo dessert:

Adagiare sulla griglia alcune banane non sbucciate sulle quali fare un piccolo taglio, lasciare cuocere sino a quando non diventeranno nere. Togliere dalla griglia e, grazie alla piccola incisione fatta in precedenza, togliere una striscia di buccia in modo da poter mangiare il dessert con un cucchiaino. Il risultato sarà una polpa di banana dolce e tenera come crema

L'alternativa - decisamente più golosa - prevede l'aggiunta di gocce di cioccolata. Senza toglierla dalla buccia, aprire la banana e tagliarla a fettine grosse, inserire tra di esse gocce o pezzetti di cioccolata, richiudere e posizionare sulla griglia. Cuocerle per il tempo necessario e gustare con l'aiuto di un cucchiaino

Mele al burro, zucchero e cannella

Dessert semplice ma delizioso - Posizionate sulla griglia alcune fette di mela spennellate con burro fuso. Lasciate cuocere per circa 3-4 minuti, togliete dalla griglia e spolverizzate con un poco di zucchero e cannella.

Pere alla griglia accompagnate da gelato

Torniamo alla frutta - oltre alle banane anche le pere si sposano con gusto ad un dessert fatto alla griglia, magari accompagnate da una pallina di gelato alla vaniglia per giocare sul contrasto caldo-freddo.

Ecco come fare:

Lavate le pere, tagliatele a metà avendo cura di rimuovere i semi (ma non la buccia), e cospargete la polpa con un poco di zucchero di canna. Disponetele sulla griglia con la polpa zuccherata a contatto con la griglia e fate cuocere per pochi minuti, fin quando saranno leggermente dorate. Girate, fate cuocere anche la parte opposta per una manciata di minuti e togliete dal fuoco. All'interno di ogni piatto posizionate una mezza pera cotta alla griglia e, se volete, aggiungete un cucchiaino di miele e noci tritate. Accompagnate con una pallina di gelato e voilà, il dessert è pronto per essere gustato!

Pannocchie di granoturco alla griglia

Deliziose se cotte alla griglia, anche le pannocchie di granoturco possono trasformarsi in un dessert ottimale per concludere il pasto. Ponete dunque sulla griglia alcune pannocchie, fatele cuocere per circa 20 minuti avendo cura di voltarle per cuocerle in modo uniforme. Togliete dal fuoco e servite con burro salato.