Modena a bocca asciutta: il tortellino bolognese vince la “disfida” culinaria

A lottare in cucina per il titolo di “Miglior tortellino” sono stati la modenese Anna Maria Barbieri, chef dell’Antica Moka di Via Emilia Est, e Silvano Librenti, chef del ristorante bolognese Diana. A vincere è stato quest’ultimo, con un punteggio pari ad 81 contro i 41 punti del tortellino modenese