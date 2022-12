I dolci di Natale che non possono mancare sulle tavole dei modenesi

Immancabili sulle tavole imbandite a festa durante il periodo natalizio, ecco alcuni tra i dolci tradizionali modenesi più apprezzati e consumati sotto le feste. Vediamone le ricette!

La torta di tagliatelle

Ingredienti. Gli ingredienti per il ripieno sono: 200 g di amaretti, 300 g di mandorle, 250 g di zucchero, 1 cucchiaio di farina, 1 limone, 2 cucchiai di cioccolato dolce in polvere, 3 uova, 300 g di tagliatelline fresche fatte a mano, 400 g di burro e 1 bicchiere di Sassolino. Gli ingredienti per la pasta sono: 200 g di farina ‘0', 50 g circa di burro, 2 uova intere, 100 g di zucchero, la scorza di un limone grattugiata e un po' di liquore Sassolino.

Procedimento. Cominciate dalla pasta setacciando due etti di farina tipo 0 e facendola cadere a forma di montagnetta sul tagliere. Al centro aggiungete il burro ammorbidito, unite 3 uova intere, lo zucchero (potete cominciare con 100 grammi), un po' di scorza di limone grattugiata e un cucchiaio di Sassolino. Impastate il tutto insieme e una volta ben lavorato l'impasto, lisciate il tutto rompendo gli eventuali grumi, quindi tirate con il mattarello per ottenere un disco di pasta che dovrà essere leggermente più grande del recipiente in cui stenderlo.

E' il momento di preparare le mandorle che, dopo essere state sgusciate, devono essere abbrustolite per alcuni minuti in padella a fiamma dolce. Una volta abbrustolite si tolgono dal fuoco, si stronfinano con le mani e si tritano finemente. E' ora di sbriciolare gli amaretti e aggiungerli alle mandorle. Aggiungete lo zucchero, un cucchiaio di farina, il limone, il cioccolato in polvere e tre uova. Stendete l'impasto sopra il disco di pasta e per completare la preparazione bisogna fare le normali tagliatelline sottili (per intenderci quelle da capelli d'angelo).

Disponete sul fondo di pasta l'impasto a base di mandorle e le tagliatelline crude. Completate con il burro, circa 400 grammi, che serve a cuocere le tagliatelle e un bicchiere di Sassolino versato sulla preparazione prima di infornarla. Sarebbe perfetto cuocerla in forno a legna, ma va bena anche in forno a 180 gradi per 40 minuti circa.

Il Pane di Natale

Ingredienti. 1 kg di farina 00, 400 g di zucchero, 400 g di frutta secca sgusciata (noci, nocciole, mandorle), 300 g di uvetta, 300 g di burro, 300 g di marmellata, 200 g di cacao in polvere, 200 g di fichi secchi, 150 g di zucchero vanigliato, 150 g di sassolino (opzionale), 100 g di cioccolato fondente, 5 uova, 1 bustina e 1/2 di lievito da dolci, 1 scorza di limone, succo di una arancia e latte q.b.

Procedimento. In un tegame capiente ponete i fichi secchi, tagliati in quattro parti, il cioccolato tagliato a dadini e la frutta secca spezzettata. Unite lo zucchero vanigliato, il cacao in polvere e mescolate. In seguito, aggiungete la marmellata, il Sassolino, la scorza grattugiata di un limone e il succo d’arancia. Mescolate amalgamando bene il composto e lasciatelo riposare per una notte intera in un luogo fresco.

A parte, iniziate con la preparazione dell’impasto: in un contenitore capiente lavorate il burro con lo zucchero, le uova, la farina, il lievito e un poco di latte. Unite il composto di frutta secca e marmellata all’impasto appena creato, mescolate bene e dividete in alcune parti. Pre-riscaldate il forno e cuocete per 30-40 minuti a 160° i piccoli panetti di Natale.