Tigella o crescentina? I social impazzano dopo il lancio delle 'tigelle' Mulino Bianco

Tigella o crescentina? Questo l'eterno dilemma che divide la comunità modenese da tempi immemori, nonchè causa di aspri e articolati dilemmi approdati in ultimo anche sui social network. E' infatti un post su Facebook a riaccendere la polemica, in particolare una fotografia pubblicata da Don't Call me Tigella, movimento per la sensibilizzazione del corretto uso del termine tigella, che raffigura il nuovo prodotto commerciale firmato Mulino Bianco: delle tigelle, per l'appunto.

Saranno stati i claim "spesse e soffici" e "cotte su pietra" scritti in bella vista sull'espositore oppure semplicemente il fatto di averle denominate "tigelle", che nel giro di poche ore il post ha scatenato una catena di condivisioni, commenti e dibattiti destinata ad incendiare l'opinione pubblica modenese per giorni.

"C’è chi potrebbe accusare il colpo e pensare che contro un colosso del genere non ce la faremo mai" - scrivono Eugenio e Luca, ideatori del movimento - ma, come è espressamente dichiarato tra le informazioni generali della pagina facebook, Don't call me Tigella potrà perdere delle battaglie, ma non perderà la guerra.