Dove comprare libri usati, nuovi a metà prezzo e antiche edizioni a Modena

Dal centro storico alla periferia, Modena offre una vasta scelta di negozi, mercatoni e soprattutto librerie dedicate alla vendita di libri usati in ottima stato, libri nuovi a metà prezzo e antiche edizioni. Vediamo alcuni esempi.

Libreria usato: Salvo-libri

"Una storia che non conosci non è mai di seconda mano" è il messaggio, dipinto sulla parete antecedente l'entrata, in cui il visitatore della libreria incappa subito, oltre ai libri, ovviamente.

Ubicata in via Canalino, al civico 44\a, in pieno centro storico. E' una libreria molto spaziosa, organizzata, fornita di libri d'ogni genere, dai grandi classici alla letteratura contemporanea, e d'ogni prezzo.

Libreria Città Futura

Al civico 137 di Via Mario Bonacini si trova la Libreria Città Futura, un luogo dedicato alla vendita di libri usati e remainders, libri d'occasione nuovi ma provenienti dalle eccedenze di magazzino e dagli stock di copie invendute dagli editori venduti con lo sconto del 50%. Nel tempo si è specializzata nella narrativa con una ampia scelta fra tutti i generi letterari (gialli, rosa, italiana, straniera, fantascienza, fantasy, storici, classici), ma con una sezione molto ampia e particolarmente curata di libri per bambini dai più piccoli ai young adult. E' inoltre possibile trovare libri di arte, cataloghi di mostre, manuali sul benessere, saggi su storia e filosofia.

Libreria Il Sognalibro

Tornando in centro storico, in via Sant'Eufemia 16, offre una selezione di libri usati e d'occasione la Libreria Il Sognalibro. E' aperta solamente il sabato e la domenica ma è possibile prenotare i libri esposti in vetrina, se interessati all'acquisto, tramite un indirizzo mail anch'esso riportato in vetrina. Offre una selezione curata di libri d'ogni genere ed edizioni rare.

Libreria Il Cercalibro

Al Cercalibro, negozio ubicato in viale Medaglie d'oro 22\B, si possono trovare libri nuovi a metà prezzo, libri usati, fuori catalogo, e antiche edizioni, oltre a fumetti, libri per bambini, CD musicali e giochi. A prezzi convenienti.

Libreria Antiquaria Bongiorno

Per gli amanti del collezionismo, al civico 72 di Via Lana, a Modena, c'è una libreria specializzata nella vendita di libri d'antiquariato ed edizioni rare, la Libreria Antiquaria Bongiorno. Sul sito web della libreria si possono consultare i titoli del mese disponibili, oltre a fotografie delle copertine, breve descrizioni e prezzi.

Libreria Antiquaria Alberto Govi

In via Bononcini 24, presso la libreria antiquaria Alberto Govi, si possono acquistare manoscritti, libri antichi datati dal '400 sino al '900, testi rari di economia, diritto, miscellanea e ars epistolica.

Cartafumetto

In via Giovanni Muzzioli 24 è ubicata una libreria dedicata al fumetto. Vende fumetti nuovi e d’antiquariato, in lingua italiana, inglese, francese, tedesca (soprattutto il catalogo dei comics americani ha raggiunto la considerevole cifra di 35000 pezzi singoli), oltre a action figures e modellini di robot, gadgets, giochi di carte collezionabili e trading cards (serie complete e singole sfuse), libri d’illustrazione, sia italiani che stranieri e materiale relativo a cinema e fantascienza.

Libreria Universitaria e Professionale

In via Campi 284\A è ubicata una libreria universitaria dedicata ai testi adottati dalle principali università della regione, sia nuovi che usati e a prezzi scontati.

Mercatini dell'usato

Sono numerosi a Modena i Mercatini dell'usato generico, nei quali si possono trovare articoli ed oggettistica d'ogni genere, dall'arredamento all'abbigliamento passando anche per libri e riviste. Ne elenchiamo alcuni che possiedono una sezione dedicata ai libri: