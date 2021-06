Modena romantica | I 5 luoghi caratteristici dove fare aperitivi e pic-nic in vigna o all'aperto

Dalle dolci colline di Levizzano ai filari di Grasparossa di Castelvetro passando per le campagne del Secchia e la verde Vignola: ecco 5 luoghi d'atmosfera dove poter gustare i prodotti tipici della tradizione modenese al tramonto o circondati dalla natura

Modena ed i territori circostanti offrono in particolare d'estate svariate possibilità d'intrattenimento, eventi ed appuntamenti gastronomici spesso all'aria aperta o a contatto con la natura. In particolare, di tendenza sono locali, enoteche o agriturismi immersi tra le colline o le campagne del modenese che offrono esperienze di degustazione, pic-nic o aperitivi d'atmosfera, caratterizzati da arredi eleganti uniti a location paesaggistiche.

Ecco dunque una lista di luoghi di Modena e provincia nei quali poter trascorrere una piacevole serata estiva in compagnia di amici, parenti, buon cibo e ottimo vino.

1. Bed and Breakfast la Corte dei Melograni

Strada Pomposiana 216 Modena

Elegante struttura ubicata nelle campagne modenesi nei pressi di Rubiera, il Bed and Breakfast la Corte dei Melograni offre la possibilità di gustare i prodotti tipici del territorio modenese circondati da un’atmosfera suggestiva e impreziosita da arredi ricercati. A partire dal 16 Giugno 2021 tornano gli eventi “pic-nic al tramonto”, su prenotazione e nelle giornate di mercoledì nei mesi di giugno e luglio, all’interno della serra illuminata o nel giardino circostante. Il distanziamento per prevenire la diffusione del virus Covid-19 è garantito secondo le normative in vigore.

Il pic-nic, racchiuso e consegnato ai clienti in un’ampia cassetta, è composta da un ricco menù di antipasti, un primo piatto caldo e il dolce serviti in postazione, frutta, pane e piccola pasticceria, acqua e vino. Musica in sottofondo.

Costo: 35 euro

Per prenotare: 3468293932

2. Agriturismo San Polo

Via San Polo, 5 Castelvetro di Modena

L’azienda vinicola SAN POLO fa parte di un borgo rurale sviluppatosi intorno ad un ex convento settecentesco sorto sulle rive del torrente Guerro nelle prime colline appenniniche dell’antico Comune di Castelvetro. Tramandata di generazione in generazione, oggi l’azienda agricola San Polo è condotta dal nipote Paolo, che dal 1994 ha trasformato l’azienda convertendola in totale biologico.

In azienda vengono coltivati uva, farro, pomodori, frumento che poi vengono lavorati rigorosamente a regime biologico per la produzione di ottimi prodotti di qualità a km 0.

La loro specialità? L’aperitivo agricolo, una full immersione nei menù della tradizione modenese montanara tra crescentine, salumi, parmigiano-reggiano o il dessert della casa a base di ricotta fresca, aceto balsamico riserva, estratto direttamente dalla botte.

Sito web: https://www.agrisanpolo.it/ Telefono: 348 073 8343 Indirizzo mail: info@agrisanpolo.it

3. Tenuta Vandelli

San Michele Secchia

Tenuta Vandelli nasce nel 2011 sulle basi dell'Azienda Agricola Vandelli che dal 1960 circa si occupa di Viticoltura nel territorio di San Michele dei Mucchietti nella fascia pedecollinare della provincia di Modena, pochi chilometri a sud di Sassuolo sulla riva destra del fiume Secchia. Grazie alla tenacia e alla passione per la Vigna e grazie all'esperienza acquisita negli ultimi cinquant'anni da Valter Vandelli, che con il supporto della famiglia si è deciso di intraprendere questo progetto che ha come obiettivo il mantenimento e la valorizzazione di un grande patrimonio di qualità, costituito da circa dieci Ettari di Vigneti coltivati a Vitigni tipici del Modenese: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Salamino di Santa Croce, Ancelotta, Malbo Gentile, Spergola e Pignoletto.

Il 19 e il 20 di Giugno l’azienda si prepara al secondo weekend di Cantine Aperte 2021, sarà necessario prenotare in anticipo per garantire la massima sicurezza di tutti.

Sito web: https://www.tenutavandelli.it/ Numero di telefono: 0536 811792 Indirizzo mail: info@tenutavandelli.it