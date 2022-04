Pic-nic e barbecue | 6 aree attrezzate all'interno di parchi e oasi verdi a Modena

Con l'arrivo della bella stagione riprendono le gite fuori porta, le escursioni in Appennino e i pranzi circondati dal verde, magari in una delle diverse aree attrezzate per pic-nic e barbecue presenti nel territorio di Modena. Tavoli in pietra o in legno, panche, aree giochi e gazebo, ma anche rifugi, bar, ristoranti e attrazioni naturali: vediamo quali sono e come raggiungere le aree attrezzate.

Area pic-nic del "Ristoro Lo Spigolino" in località Capanno Tassoni

Nei pressi del "Ristoro Lo Spigolino", immersa nella vegetazione di una fitta faggeta nella località Capanno Tassoni, vi è un'area verde attrezzata con tavoli in pietra fruibili liberamente per pic-nic. Si trova lungo la strada che da Fanano conduce al Passo della Croce Arcana ed è di proprietà del rifugio "Lo Spigolino". Eppure, nell'area verde, è possibile consumare il proprio pranzo o merenda al sacco, senza l'obbligo di acquistare prodotti tipici o portate direttamente presso il rifugio. Nei dintorni si possono effettuare escursioni seguendo i sentieri CAI che conducono alla Croce Arcana.

Indirizzo: Capanno Tassoni Via Capanna Tassoni, 4919 41021 Fanano (MO)

Lago Santo e Monte Giovo

Il caratteristico Lago Santo e il vicino Monte Giovo sono la meta perfetta per chi cerca un'area adeguata per fare pic nic e barbeque, infatti sono presenti nel tragitto dal parcheggio al Lago Santo, così come verso il Lago delle Guadine, strutture per fare la grigliata, oltre ad innumerevoli zone per il pic nic. La zona che circonda quest'area è inoltre ricca di percorsi del CAI.

Area pic-nic Lago della Ninfa ai piedi del Monte Cimone

L’area pic-nic Lago della Ninfa è situata proprio nei pressi del lago di origine tettonica che si trova a più di 1500mt di altitudine. E’ circondata da foreste di faggio e conifere (si può praticare la pesca sportiva). E’ una delle tante aree attrezzate per il picnic che si possono incontrare sul Monte Cimone, gestite dall’ufficio turistico di Sestola. Qui troverete tavoli in pietra e legno ubicati nelle immediate vicinanze del lago, oltre a bar, ristoranti, servizi igienici e un ampio parcheggio lungo la strada che da Passo del Lupo porta al Lago della Ninfa.

Area pic-nic presso i laghetti Sant'Anna

A pochi kilometri dal casello di Modena Sud vi è un'oasi verde adibita anche a pic-nic. Tavoli, panche, gazebo, cestini per la raccolta differenziata, ampio parcheggio sono fruibili liberamente in un'area adicaente ai Laghi di Sant'Anna, nella zona della Cassa di espansione del fiume Panaro. Poco distanti, e raggiungibili a piedi o in bicicletta, vi sono i laghi del Circolo Vivinatura, conosciuti per la pesca sportiva. Anche qui disponibili zone per pic-nic, oltre a bar, ristorante e parco giochi.

Indirizzo Circolo Laghi Vivinatura: Stradello Barca, 225, 41126 Loc. Donnino, Modena MO

Indirizzo Laghetti Sant'Anna: Via Molza, 41018 Sant'Anna MO

Area pic-nic e barbecue di Lama Mocogno

L’area pic-nic è ubicata a pochi minuti da Lama Mocogno, località turistica d'appennino. Qui potrete trovare tavoli e panche in legno fruibili liberamente. Un fontanile, cestini per i rifiuti, parcheggio e barbecue in muratura. Non ci sono disposizioni o cartelli che vietino l’utilizzo dei barbecue, ma è sempre buona norma rispettare scrupolosamente le norme anti incendio.

Si raggiunge molto facilmente percorrendo la SS 12 dell’Abetone e del Brennero (via P. Giardini) superato l’abitato di Montecenere e prima di arrivare a Lama Mocogno nelle immediate vicinanze di un tornate. Il numero di tavoli è limitato, quindi il consiglio è quello di recarsi prima possibile per poter occuparne uno, specie nelle giornate festive.

Area pic-nic Casona nel parco dei Sassi di Roccamalatina

E’ composta da alcuni tavoli in legno con panche, punti fuoco ed impianti sportivi (calcio, tennis). L’area picnic Casona si trova nel territorio del parco dei Sassi di Roccamalatina, Parco Sassi, raggiungibile percorrendo la fondovalle per circa 6km dopo Marano S/P in direzione Fanano, voltando a destra subito dopo il ponte.