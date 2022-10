Dove raccogliere liberamente le castagne in Appennino e le regole da seguire

Dove raccogliere castagne liberamente e le regole da seguire

Zocca, Montese, Fanano, Pavullo, Frassinoro, ma anche Montecreto, Polinago, Prignano, Guiglia, Serramazzoni - sono tantissimi i comuni dell'appennino modenese che ospitano antichi e rigogliosi castagneti da poter visitare e nei quali andare alal ricerca del prelibato frutto autunnale.

La raccolta delle castagne nel territorio modenese è accompagnata da precise norme: attenzione alle zone di proprietà privata (nelle quali la raccolta è vietata) e raccogliere solamente i frutti caduti al suolo (evitando di percuotere e danneggiare le antiche piante).

Ecco allora alcuni luoghi d'appennino nei quali poter raccogliere liberamente le castagne.

Il Parco dei Castagni di Montecreto (MO)

Il Parco dei Castagni di Montecreto, in Appennino, è uno tra i parchi pubblichi della provincia modenese nei quali è possibile raccogliere castagne seguendo, tuttavia, precise normative.

All'interno del parco, composto da esemplari secolari di castagni matildici, ma anche da faggi e abeti, sono presenti un metato, edificio adibito all'essicazione del tipico frutto autunnale, e un mulino per realizzare farina di castagne. Gli antichi edifici sono spesso teatro di attività didattiche rivolte a studenti e alla cittadinanza.

Per tutelare la salvaguardia del Parco e della sua flora (e per evitare spiacevoli episodi accaduti in passato), un'ordinanza comunale indica alcune semplici regole e divieti da rispettare durante il periodo di raccolta castagne. In sintesi:

è possibile raccogliere le castagne presenti a terra

è vietato bacchiare e troncare i rami dei castagni, cogliere i ricci, sbatacchiare i fusti e più in generale recare danno alle piante

Pavullo: le aree attrezzate a pic nic del Ponte Ercole (del Diavolo) e il Bosco del Marzolaio in località Piantacroce

A Pavullo vi è, nascosto nel fitto di un bosco colmo di antichi castagni, un monolite di roccia dalla forma bizzarra. Lo chiamano il Ponte d'Ercole ma è comunemente noto come Ponte del Diavolo: è alto 3 metri e lungo 33, è percorribile (con prudenza) e deve la sua particolare forma all'erosione e agli agenti atmosferici che nel tempo hanno modificato la struttura della roccia.

Intorno vi sono spaziose aree attrezzate per pic-nic, zona pubblica nella quale poter raccogliere liberamente le castagne o i prelibati Marroni di Pavullo caduti al suolo. Un'altra zona pubblica in cui è possibile raccoglierle è il Bosco del Marzolaio ubicato il località Piantacroce di Pavullo.

Lame di Zocca: raccolta libera per tutti i weekend di Ottobre al Parco Avventura Esploraria

Non è un luogo pubblico ma la raccolta di castagne presso il Parco Avventura Esploraria di Lame di Zocca è libera per tutti i weekend di Ottobre. L'iniziativa si chiama Castagnamm e, con il contributo di 2 euro per il mantenimento del bosco, si avrà la possibilità di cuocere le caldarroste direttamente all'interno del Parco.