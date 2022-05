Sui colli modenesi torna Tipì, la tenda sostenibile che rilancia il turismo in chiave green

Tipì, la startup carpigiana che realizza eco-tende sostenibili per rilanciare il turismo green, torna in Emilia Romagna durante la stagione estiva 2022 per offrire presso L’Alpenice Bio-Agriturismo di Savignano sul Panaro una travel experience in perfetta connessione con il paesaggio circostante.

Vincitrice del Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2021 di Legambiente per la categoria Ecodesign, del primo premio di startup dell’edizione 2021 del Campus ReStartApp e dopo aver inaugurato la sua prima stagione turistica nel cuore dell’Emilia-Romagna, Tipì è ora pronta a diffondere un nuovo modo di fare glamping in giro per il Bel Paese. Si potrà infatti vivere un’esperienza di glamping sostenibile pernottando in una Tipì nei panorami più belli della penisola: dai colli bolognesi, all’entroterra emiliano, arrivando nel cuore della Toscana o nel pittoresco paesaggio pugliese. Le località in cui sarà possibile pernottare sono distribuite tra Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Puglia con l’obiettivo di portare presto il glamping anche in Lombardia.

Soggiornare in una eco-tenda Tipì: caratteristiche e dettagli per un'esperienza a contatto con la natura

Per una travel experience nella natura, Tipì punta sull’up-cycling e la cura dei dettagli. Dormire in una Tipì è un’esperienza inclusiva e ogni dettaglio non viene lasciato al caso per donare all’esperienza del glamping una particolare attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Infatti, la struttura di ogni eco-tenda Tipì è realizzata in legno e tessuto riciclato, ottenuto al 50% dalla lavorazione di scarti provenienti dal settore tessile, e presenta una struttura facilmente trasportabile, smontabile e immagazzinabile per supportare la circolarità del prodotto.

Anche i suoi materiali puntano sull’innovazione: grazie alla collaborazione con l’azienda mantonava Giovanardi, il tessuto Raytent con cui si realizzano le tende è il primo filato acrilico tinto in massa di riciclo pre-consumo, ovvero recuperato da materiale nuovo scartato durante la lavorazione industriale dall’intera filiera tessile prodotto in Italia e possiede la certificazione ReMade in Italy.

E per garantire una completa travel experience, Tipì punta tutto sul benessere dei propri ospiti: grazie alla collaborazione con l’azienda carpigiana Essent’ial, Tipì offre ai propri viaggiatori gadget sostenibili come lo zaino ecosostenibile e la borraccia in dotazione che aiutano la startup a ricreare un contesto turistico all’insegna della sostenibilità.

Per maggiori informazioni consultare il sito web dedicato

Tipì: la startup

Startup nata a Carpi (MO) che realizza eco-tende sostenibili per rilanciare il turismo green sul territorio. Fondata nel 2021 da Riccardo Arletti, giovane imprenditore classe 1994 e laureato presso l’Università di Bologna in Scienze Politiche con un focus sullo sviluppo del territorio e sulla sua sostenibilità. Nel corso del 2021, Tipì è riuscita a classificarsi tra le 14 startup più meritevoli nell’edizione annuale di ReStartApp, il Campus di incubazione e accelerazione per le giovani imprese del territorio appenninico italiano e promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Nel 2021, Tipì è la prima startup vincitrice del prestigioso Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2021 di Legambiente per la categoria Ecodesign.