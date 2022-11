Tra pasta e Ferrari, l'asso del Manchester City Erling Haaland in visita a Maranello e Fiorano Modenese

Rossella, volto del Ristorante Montana di Fiorano Modenese, alle celebrità è ormai abituata - diversi i campioni del mondo dello sport, da Sebastian Vettel, Sainz e Leclerc, della musica e del cinema, come Penèlope Cruz, Shailene Woodley e parte del cast hollywoodiano del film su Enzo Ferrari, che hanno voluto saggiare le prelibatezze della cucina tradizionale modenese proposte dal ristorante di Fiorano.

Oggi, 28 Novembre 2022, a quella lunga lista si aggiunge un nome in più, ovvero quello di Erling Haaland, il giovane attaccante norvegese del Manchester City che - da quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - si troverebbe in visita in Italia e, nello specifico, nel modenese, per acquistare una Ferrari.

"Oggi ci ha fatto visita il fenomeno mondiale del calcio @erling.haaland. Un onore per noi… e grazie per la maglia che sarà esposta a breve al #RistoranteMontana e la bellissima dedica" - scrive sui canali social lo staff del ristorante di Fiorano. Nel post anche fotografie ritraenti l'attaccante insieme ad Alberto e Rossana, una maglietta autografata e una dedica speciale (scritta su una tovaglia) rivolta a Rossella:

To Rossella, the best pasta I've ever eaten! Grazie! (A Rossella, la pasta migliore che abbia mai mangiato! Grazie!)

E, una volta uscito dal ristorante, il campione norvegese non è di certo passato inosservato: con la cordialità e l'estrema naturalezza che lo contraddistinguono, il giovane calciatore ha scattato fotografie ed abbracciato le decine e decine di fan assiepati davanti al locale.